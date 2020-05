Eliseo Salazar asegura que le hubiera ido mejor con otra escudería y dispara: "Me creí el mejor piloto del mundo"

Si tenemos que hablar de automovilismo chileno, inmediatamente el nombre de Eliseo Salazar se viene a la cabeza. El ex piloto fue el gran responsable del boom que se vivió en nuestro país con la Fórmula 1 durante los 80', donde hizo vibrar a grandes y chicos con su habilidad en la pista.

En conversación con RedGol, recordó aquella época de gloria y contó detalles de su carrera, donde aseguró que pudo lograr muchas más cosas si hubiese trabajado con otra escudería. "Seguro, absolutamente".

"En ese momento me creí el mejor piloto del mundo. Hice una prueba en Lotus, que en ese momento eran los autos de punta. Eso era en el 81, 82, cuando aquí estaban quebrando los bancos", comentó el ex piloto.

Durante su paso por la Fórmula 1, Salazar fue parte de March Grand Prix Team, Ensign Racing, Team ATS y RAM Automotive Team March. "Estuve entre los 10 primeros con equipos con los que tuvimos resultados históricos. Había más autos para la cantidad de lugares, hoy van todos", agregó.

Eliseo tenía esperanzas de que su hijo pudiera seguir su camino, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que no sería posible. "Mi hijo mayor empezó a los 5 en karting y después, cuando había que cambiar el auto por la edad, me dijo que espera un año. Ahí me di cuenta que ya no lo motivaba. Lo importante es quererlo y estar dispuesto a sacrificar videojuegos, cumpleaños", sentenció.