Dana White se resiste y mantiene en pie UFC 249: Nurmagomedov vs. Ferguson para “tratar de recuperar la normalidad”

El coronavirus ha detenido o postergado prácticamente todas las competencias deportivas. No obstante, el evento UFC 249: Nurmagomedov vs. Ferguson sigue en pie para el 18 de abril y, por ahora, el presidente de la compañía, Dana White, no quiere dar el brazo a torcer.

“Voy a tratar de realizar la pelea entre Tony (Ferguson) y Khabib (Nurmagomedov) el 18 de abril en UFC 249 y tratar de recuperar la normalidad de Estados Unidos”, expresó en conversación con Mike Tyson sobre el evento el presidente de UFC, Dana White.

“Todos los días trabajo en esto, pero me lanzan otro obstáculo. Cada vez que planeamos algo, se desmorona. Tengo que volver a hacerlo y hacerlo. Tengo cuatro o cinco locaciones para en este momento para llegar a un acuerdo”, profundizó.

Finalmente, White comentó que “vamos a construir una cartelera. Tenemos que averiguar a quién podemos dejar entrar y a quién no”.