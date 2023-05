Una de las películas de super héroes más esperada de este año, ¡Shazam! La furia de los dioses llega a unas semanas de su estreno en cines a HBO MAX como parte de los estrenos exclusivos de la franquicia DEL CINE A TU CASA del sitio, que estrena las películas más taquilleras de Warner Bros. y otros grandes estudios cinematográficos después de su estreno en cines. A continuación, descubre qué día estará la cinta de super héroes en el catálogo de la plataforma.

¿Qué día se estrena ¡Shazam! La furia de los dioses en HBO Max?

El largometraje llega este 23 de mayo, como parte de los estrenos exclusivos de la franquicia DEL CINE A TU CASA de HBO Max.

¿Cuál es la sinopsis de ¡Shazam! La furia de los dioses?

“Dotados ya de los poderes de los dioses, en ¡Shazam! La furia de los dioses

vemos a Billy Batson y sus compañeros de la casahogar cómo siguen

aprendiendo a compaginar la adolescencia con sus alter-egos de superhéroes

adultos. Pero cuando las Hijas de Atlas —un vengativo trío de antiguos dioses—

llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy —también conocido como Shazam— y su familia se ven inmersos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo. Pero, ¿podrá un grupo de adolescentes salvar el día?”.

¿Cuál es el elenco de ¡Shazam! La furia de los dioses?

Los miembros del reparto original que regresan para interpretar a sus personajes son: Zachary Levi (Thor:Ragnarok) como Shazam; Asher Angel (Andi Mack) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (It Capítulo Dos) como Freddy Freeman; Adam Brody (Hermosa venganza) como el superhéroe Freddy; Ross Butler (Raya y el último dragón) como el superhéroe Eugene; Meagan Good (Turno de día) como la superheroína Darla; D.J. Cotrona (G.I. Joe: la venganza) como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (Annabelle 2: la creación) como Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (This Is Us) como Darla Dudley; Ian Chen (La razón de estar contigo) como Eugene Choi; Jovan Armand (Second Chances) como Pedro Pena; Marta Milans (White Lines) como Rosa Vasquez; Cooper Andrews (The Walking Dead) como Victor Vasquez; con Djimon Hounsou (Un lugar en silencio II) como Wizard.

Por otro lado, se integran al elenco Rachel Zegler (West Side Story), con Lucy Liu (de la franquicia de Kung Fu Panda) y Helen Mirren (Rápidos y furiosos 9).