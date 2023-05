Top 1: Ronny Heberson

No es de extrañar que a pocos les suene este nombre, pues el delantero portugués no tuvo una carrera muy destacable. No obstante, es el poseedor del hasta ahora gol más potente de la historia del fútbol. Un tanto con el Sporting de Lisboa ante Naval que superó los 221 km/h y dejó a todos con la boca abierta para repensarse lo que es posible y lo que no con la pelotita.