Cindy Nahuelcoy sorprendió a muchos con el anuncio de su aparición en OnFayer, una plataforma destinada a la creación de contenido para adultos. La histórica jueza asistente ha tenido incursiones en distintas actividades luego de haber salido del arbitraje chileno.

Estuvo como participante del reality show Ganar o Servir de Canal 13. También abrió una botillería en la comuna de Pudahuel. Y sigue adelante con pruebas en distintos rubros. “He vuelto con todo, mis futboleros ¿Quieren ser parte de mi nuevo debut?”, escribió Nahuelcoy en su cuenta oficial de Instagram.

Acompañó esas palabras de una provocativa fotografía en la que se ve con ropa interior negra y un banderín que tantas veces utilizó para sancionar jugadas en la máxima categoría del fútbol nacional. Por supuesto que ella tiene una motivación para sumarse a esta plataforma.

“Cuando me castigaron, mucha gente me escribió y me dijo que por qué no cumplía las fechas haciendo contenido para adultos. En ese momento obviamente no tomé esa decisión, estaba 100 por ciento enfocada en el arbitraje. Era mi objetivo”, repasó en una conversación con el programa ‘Siempre Pasa Algo’.

Cindy Nahuelcoy en acción como árbitra en la primera división chilena, donde hizo historia. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero todo cambió. “Ya estando fuera, me acordé de esas cositas que decían los seguidores. Y dije ‘por qué no atreverme ahora si ya no trabajo en el arbitraje’. Ahora me puedo desarrollar en otra área que no sea el fútbol. Así tomé la decisión de entrar a la plataforma”, describió Nahuelcoy.

Cindy Nahuelcoy invita a sus admiradores a suscribirse a su cuenta de OnFayer

Cindy Nahuelcoy les dejó un mensaje a sus seguidores en ‘Siempre Pasa Algo’, también una invitación a suscribirse al OnFayer y seguir sus contenidos. Según ella, hay mucha belleza en las imágenes. “Espero que les guste”, afirmó la icónica jueza asistente.

“Hay fotitos bonitas, sensuales, muy sexies. De a poquito se harán nuevas cosas en la plataforma, los invito a seguirla”, cerró Nahuelcoy, quien ha dejado varias invitaciones para que sus admiradores paguen por las producciones. La página del fútbol chileno parece haber quedado atrás en su historia.

De hecho, el último partido en el que participó de una cuaterna referil fue el 19 de mayo de 2023. Aquel día, Audax Italiano venció por 1-0 a Huachipato gracias a un solitario gol de Marco Collao. En esa jornada, Nahuelcoy fue la segunda asistente en un equipo que también tuvo a Miguel Araos como árbitro central y a Gabriel Ureta como primer juez de línea.