Una etapa difícil de su vida vive Sebastián Luchsinger. Al conocido relator, de pasos por varios medios de comunicación en nuestro país, se le han ido cerrando las puertas laborales y hace un tiempo atrás dio a conocer que debió trabajar como recolector de basura para recibir un sueldo estable.

Y para colmo, este fin de semana, Tatán fue víctima de una violenta encerrona cuando transitaba con su vehículo en la esquina de Santa Clara con el Salto. A las 9:30 de la mañana del sábado, el relator fue rodeado por un auto del que se bajaron dos personas para encañonarlo.

Le robaron el vehículo, el celular y los documentos. Lo terrible, es que Tatán se dirigía a Espacio Riesco para una entrevista laboral, que finalmente no se pudo concretar. Desde la pandemia, pese a algunas apariciones esporádicas en algunos lugares, no ha tenido un contrato estable para hacerlo suyo: relatar.

“Fueron jóvenes entre 14, 15 o 16 años, que por la izquierda me colocaron dos pistolas automáticas en la cabeza. Me hacen bajar del vehículo, me quitan las llaves, me quitan el celular, me quitan todos los documentos, yo hoy día no tengo ningún documento”, contó a Canal 13.

“Con orgullo lo digo, trabajé de recolector de basura en una comuna de Santiago. También lavé calles. Las hice todas. Denle una mano al Tatán y si tienen mi vehículo por ahí, patente LR-TG-70, devuélvanmelo. Realmente lo necesito para trabajar”, continuó.

La difícil etapa de Tatán Luchsinger

En aquella entrevista a Las Últimas Noticias, Luchsinger contó que en algún momento tuvo un “súper buen pasar. Cometí algunos errores y prefiero guardármelos, porque es parte del dolor que llevo en mi alma. Y nunca invertí en otra cosa”.

“Yo era confiado de lo que hacía y pensaba que esto no se acababa nunca, pero se acaba. Uno cree que esto dura para siempre y no es así. A mí me decían el Narrador de los Sueños. Ahora no hay sueños. Sólo vivo el día a día. No escucho deportes ni veo los bloques deportivos, porque me da mucha pena”, agregó.

“Comencé a dar la vuelta llamando a colegas, amigos y a todas las radios y me di cuenta de que tienen sus equipos llenos. No había chances”, explicó en ese momento el relator, quien ahora pasa por un nuevo momento complicado, esta vez provocado por la delincuencia.

