Wena Papito ganó gran popularidad este año gracias a sus reacciones a los partidos de la Roja y Colo Colo en TikTok. Hasta en Argentina reprodujeron los videos de sus acaloradas quejas al fútbol chileno. Pero, ahora, la famosa cuenta que comparte con su hijo hace noticia por otra cosa.

Un reportaje de T13 dio a conocer que existe una querella en contra de Eduardo Jara, el hijo del personaje principal de Wena Papito, por el delito de estafa. “Se investiga la posible venta fraudulenta de licencias para casinos online por millonarias sumas de dinero”, explicaron en el noticiero central.

En televisión, un hombre contó que en 2023 le pagó más de 13 millones de pesos a Jara para obtener una página web de juegos de azar. Aunque todo partió bien, el sitio comenzó a presentar problemas y caerse justo cuando los usuarios tenían la chance de ganar.

Cuando se comunicó con el “soporte” del servicio, le respondió la pareja de Jara, quien le comentó que tenía que invertir aún más dinero para que el casino funcionara bien. El sitio no contaba con certificación, le explicó. “Me entero de que el casino tenía juegos clonados”, contó el denunciante.

Un reportaje expuso a Eduardo Jara, miembro de Wena Papito | T13

Wena Papito y una querella por estafa

Según información entregada por T13, Eduardo Jara asumió ante la Justicia que vendió juegos no certificados. Sin embargo, la víctima nunca lo supo de antemano. “Quiero recuperar mi plata, porque fue regalada. Si me entregaban la herramienta como corresponde y el casino fracasaba, bien, pero no fue así. Me dieron juegos malos y falsos”, denunció.

Ahora, Fiscalía del Maule realiza diligencias con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Talca sobre estos hechos. A pesar de la querella, Eduardo Jara sigue publicitando la venta de casinos online en sus redes sociales.