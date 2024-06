La derrota de la selección chilena ante Argentina por la Copa América 2024 dejó a un beneficiado en las redes sociales. Se trata de Wena Papito, quien se mandó una reacción de aquellas al ver como la Roja caía ante la albiceleste en los minutos finales del partido.

“A última hora no conch***. ¡No, no, no! ¡Conch***! Estábamos jugando bien ahora, culiao. Argentino culiao. Scaloni culiao. Nos quitaron el penal en el primer tiempo. Váyanse a la ch***. ¡No quiero ver más!”, declaró en el video.

Esta reacción del chileno rápidamente se viralizó en redes sociales y hasta llegó a los medios internacionales. Sin ir más lejos, la cuenta de Instagram oficial de TyC Sports en Argentina compartió la producción escribiendo “la CALENTURA de este hincha chileno luego del gol agónico de Lautaro Martínez”.

Además, el medio peruano Libero.pe detalló en su web que “en las redes sociales se hizo viral la transmisión en vivo que realizó un hincha chileno, quien se frotaba las manos por el empate parcial que conseguía La Roja ante la Albiceleste, pero su emoción se tornó en cólera, furia y desazón con el gol de la selección argentina”.

“En su enfado, el pintoresco hincha chileno resaltó que los dirigidos por Ricardo Gareca realizaron un estupendo juego, pero el árbitro del partido no cobró un penal a favor de la Estrella Solitaria e insultó a Lionel Scaloni como también a toda la selección de Messi y compañía”, concluyeron.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por la Copa América 2024?

La Roja saldrá a la cancha para jugar ante Canadá este sábado 29 de junio desde las 20:00 (hora de Chile) en el Exploria Stadium de Orlando. Chile está obligado a ganar para clasificar de ronda en el torneo.

