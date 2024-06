La selección chilena perdió con mucha polémica ante Argentina, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, lo que dejó complicado al equipo de Ricardo Gareca.

La Roja se inclinó por 1-0 con el gol en el tramo final de Lautaro Martínez, en un duelo que estuvo marcado por el triste accionar del árbitro Andrés Matonte, que inventó situaciones para favorecer a los campeones del mundo.

Pese a la derrota, uno de los mejores en la Selección fue el experimentado arquero Claudio Bravo, quien pese a sus 41 años sigue generando elogios de propios y extraños.

Toti Pasman alaba a Bravo

Uno de los periodistas más reconocidos y polémicos de Argentina es Toti Pasman, al mismo que Diego Armando Maradona criticó tras clasificar a la Albiceleste al Mundial de Sudáfrica 2010, y quien ahora alabó al meta chileno.

El reportero escribió una columna en Bolavip Argentina, donde indicó que Lionel Scaloni fue muy temeroso ante la Roja, pero habló muy bien del golero formado en Colo Colo.

“¡Cómo nos cuesta ganarle a Chile! Es como que nos ponen a Claudio Bravo en frente y nos cuesta un montón. Y hoy no fue la excepción, pero Argentina ganó bien”, escribió Pasman.

“Fue de manera merecida porque fue superior. Chile en el primer tiempo no pasó la mitad de la cancha, con Ricardo Gareca de técnico se vio a un equipo flojo y timorato, sin la generación dorada”, agregó.

“Para mí, Scaloni lo respetó demasiado a Chile. Me hubiese gustado a Di María de titular, a pesar del buen partido de Nico González; y Lautaro, la verdad, a mí me gusta más que Julián Álvarez, lo dije siempre. El ex River se esfuerza, labura muchísimo, pero tuvo una situación de gol en 73 minutos y el Toro tuvo 3 en 17, quizás porque entra más tarde. Pero lo veo más emparentado con el gol al capitán del Inter”, puntualizó el periodista.

Argentina cierra su participación en la fase de grupos ante Perú, con el boleto a cuartos en el bolsillo, mientras Chile se jugará todo ante Canadá.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Canadá por la Copa América?

El partido crucial entre las selecciones de Chile y Canadá por la Copa América se jugará este sábado 29 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Exploria Stadium de Orlando.

