Año a año el SIFUP proporciona un espacio para que los jugadores sin contrato entrenen mientras buscan una nueva oportunidad en el fútbol, este 2025 no fue la excepción y actualmente hay un importante número de jugadores que forman parte de este grupo, destacando algunos nombres con pasado en los más grandes del país, Colo Colo y la Universidad de Chile.

Los cesantes ilustres que entrenan en el SIFUP

Este martes La Tercera dio a conocer el listado oficial de jugadores que se encuentran en esta situación y entre ellos destaca el nombre de Nicolás Maturana, el ex Universidad de Chile, Colo Colo y Cobreloa, entre otros equipos, y quien es una de las figuras más reconocidas de este equipo. El también seleccionado sub 20 de Turquía está libre tras no renovar en San Antonio Unido.

Otro jugador sin contrato y que entrena en el SIFUP es Simón ‘Pitu’ Contreras. El formado en la Universidad de Chile era la gran promesa azul hace algunos años llegando a ser titular en varios partidos, sin embargo, desde 2022 ha pasado de préstamo en préstamo y finalmente este año se encuentra sin club tras salir de O’Higgins.

Uno de los nombres destacados también es el del ex delantero de Colo Colo, Luca Pontigo. El jugador de 30 años se encuentra libre tras su último paso por San Antonio Unido e incluso durante este proceso conversó con AS y no cerró las puertas a un retiro anticipado de la actividad si no encontraba club.

Luca Pontigo (izquierda) es uno de los jugadores cesantes de este 2025. (Foto: SIFUP)

Listado de jugadores del SIFUP 2025:

Porteros: Maxi Farías (1999), Jorge Cantillana (2004) y Matías Olguín (1996).

Maxi Farías (1999), Jorge Cantillana (2004) y Matías Olguín (1996). Defensas: Tomás Aqueveque (2002), Luciano Meza (2002), Matías Gallardo (2002), Francisco Reyes (2002), Kevin Leiva (1998), Vicente Bravo (2000), José Basualto (2000), Ignacio Contreras (2000), Jean Soto (1999) y Gabriel Zúñiga (2004).

Tomás Aqueveque (2002), Luciano Meza (2002), Matías Gallardo (2002), Francisco Reyes (2002), Kevin Leiva (1998), Vicente Bravo (2000), José Basualto (2000), Ignacio Contreras (2000), Jean Soto (1999) y Gabriel Zúñiga (2004). Mediocampistas: Nicolás Astete (1993), Luis Pacheco (1993), Víctor Cisterna (1991), Axel Astorga (1999), Fabián Ramos (1994), Nicolás Maturana (1993) y Bryan Figueroa (1999).

Nicolás Astete (1993), Luis Pacheco (1993), Víctor Cisterna (1991), Axel Astorga (1999), Fabián Ramos (1994), Nicolás Maturana (1993) y Bryan Figueroa (1999). Delanteros: Matías Fredes (2002), Fernando Soto (1998), Rodrigo Díaz (2002), Kevin Rojas (2000), Tomás Roa (2002), Lucas Pontigo (1994), Jesús Gacitua (2003), Roco Abruzzese (2002) y Simón Contreras (2002).

