Era un prometedor goleador en Colo Colo y ahora entrena en el SIFUP "Si no llego a acuerdo..."

La cantera de Colo Colo es reconocida como una de las más destacadas del fútbol chileno. Año tras año, numerosos juveniles del Cacique buscan oportunidades en otros clubes, ante la falta de espacio en el primer equipo albo.

Muchos de estos futbolistas, que brillaron como goleadores en las divisiones inferiores, sin embargo, no logran consolidarse en el elenco Popular y terminan sus carreras buscando oportunidades en diversos equipos del fútbol chileno. Casos emblemáticos son Rodrigo Tapia, Yashir Pinto, Phillip Araos y Luca Pontigo.

Este último, a sus 30 años, atraviesa una etapa complicada. Tras defender camisetas como las de Magallanes, Coquimbo Unido y Deportes Copiapó, entre otros clubes, actualmente se encuentra sin club y entrenando con el SIFUP mientras espera una nueva oportunidad para la temporada 2025.

Luca Pontigo busca club para la temporada 2025

El delantero, que logró notoriedad pública siendo el goleador de Colo Colo B en los años que el Cacique contaba con un equipo filial, conversó con AS Chile sobre su situación actual y no cerró las puertas a un retiro anticipado de la actividad.

“Pontigol” como era conocido en la cantera alba, señaló que “Siempre me he dedicado al fútbol, no me ha tocado estar trabajando, pero son cosas que uno tiene que ir pensando. En el caso de no llegar a ningún acuerdo con un club, uno tiene que agarrar sus cosas y empezar a trabajar”.

Entre los motivos señalados por el delantero para dejar la actividad si no encuentra club, se encuentran el nacimiento de su hija y ser el sustento de su familia , ya que agregó “Tuve una instancia de irme para afuera, pero estoy esperando algunas cosas acá (…) estoy esperando el nacimiento de mi hija que está a dos o tres semanas de que nazca, es importante quedarme acá por esto mismo”.

Finalmente, Luca adelantó que ya se prepara para seguir ligado al fútbol, ya que se encuentra estudiando en el INAF. Con respecto a esto, el exjugador del SAU indicó que “Terminé bien mi primer año de técnico de fútbol. Me gusta mucho el tema de la formación por lo que viví en Colo Colo, creo que puedo aportar en ese sentido, puedo entregar conocimiento y experiencia a los niños”.

Luca Pontigo en su etapa en Coquimbo Unido el 2021. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

No olvida a Colo Colo

Para cerrar, Luca Pontigo recordó su paso por las cadetes albas, donde los definió como “un proceso muy lindo, más si uno lo termina debutando con el primer equipo”.

Con respecto a si le gustaría volver a trabajar en el Cacique, ahora como formador, el jugador de 30 años señaló “Si, es una opción. Sería bonito volver a uno donde se formó. Varios profes que están hoy en día los conozco. Uno tiene que ir de a poco como van saliendo las cosas”.