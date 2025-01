Segunda jornada de mediación en la Dirección del Trabajo entre la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) en busca de poner fin al paro de jugadores, el cual puede tener novedades según su máximo representante Gamadiel García.

Una cita que se extendió por más de cuatro horas y en la cual, de acuerdo al dirigente gremial, se avanzó en alguno de los puntos más conflictivos que exigen los atletas para poner fin a la medida de presión, aunque sólo este martes puede haber respuestas.

Así lo dejó claro García al término de la reunión con la ANFP, donde manifestó que “no alcanzamos a tocar todos los puntos que tenemos en nuestro petitorio”, aunque afirma que “se ve claramente que hay voluntad de solucionar y poder avanzar“.

Gamadiel García y avances en diálogos entre ANFP con Sifup

Junto con agradecer la presencia en la mediación de algunos presidentes de Primera División, como Aníbal Mosa, pues a juicio del directivo gremial “fue fundamental para que entendieran que lo que estamos pidiendo es lo mínimo que debería tener un futbolista en cada una de las categorías”.

Al consultarle si están cerca de poner fin al paro de futbolistas, el presidente del Sifup advierte que “seguimos viendo cómo poder implementar lo que nosotros estamos estipulando para este torneo, y hasta que eso no ocurra, mantendremos la paralización de las actividades”.

De todas maneras, García indica que “se trabajó arduamente en poder llegar a puntos de acuerdo y espero que no sea distinta la situación en la próxima reunión”, además de reiterar que “desde el 5 de noviembre no tuvimos respuesta desde la ANFP y eso es lo que nos tiene acá, pues no tenemos solución a lo que planteamos”.

¿Cómo prosigue este conflicto?

Este martes 21 de enero, desde las 14:00 horas en la Dirección del Trabajo se llevará a cabo la última mediación que harán entre ANFP y Sifup para intentar solucionar el conflicto que hoy tiene al fútbol chileno ad portas de no poder comenzar con normalidad.