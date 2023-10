Cristian Insaurralde todavía tiene el recuerdo del gol que le dio el ascenso a Cobreloa. Y este 22 de octubre, el rapidísimo extremo argentino fue protagonista en la victoria loína ante la U. El “7” de los Zorros del Desierto apareció en su máximo esplendor para abrir la cuenta.

Primero dejó en el camino a dos futbolistas de Universidad de Chile. El lateral derecho Yonathan Andía, quien no pudo evitar que la pelota pasara entre sus piernas. Nery Domínguez tampoco fue suficiente para frenar al ex atacante del América de México.

Después le hizo dos movimientos de cadera a Luis Casanova, quien quedó muy mal parado y dejó vía libre hacia la portería. Insaurralde ubicó un buen remate de puntazo prácticamente en el área chica y venció la resistencia de Cristopher Toselli, quien quedó muy molesto al ver que el rival remató tan cerca del arco.

Con esta actuación, el jugador de 32 años fue escogido el Jugador Zapping de la copa que llevó el mismo nombre. Y en la entrevista pospartido rememoró la temporada 2023. “Día a día nos fuimos sintiendo mejor. Y en el torneo se vio que encontramos el equipo, pudimos estar más finos y pelear el campeonato”, aseguró Gary.

Insaurralde habla de su inactividad en Newell’s tras ser figura en Cobreloa ante la U. de Chile

Pero Cristian Insaurralde habló de una espera larga que estuvo obligado a hacer. Y que truncó parte de su carrera profesional. “Un par de clubes hicieron negocios detrás de un jugador que lo único que hacía era trabajar. Gente mala del fútbol que quiere sacar el provecho del deporte. Lo ensucia”, denunció tras haber dejado un golazo con Cobreloa ante la U. de Chile.

“Me tuve que quedar en Newell’s un año y medio sin jugar. Apartado del plantel sin poder irme por una deuda que tenían. Después me fui a Unión, donde me costó mucho”, aseguró de su paso por Santa Fe, donde jugó apenas 275 minutos antes de pasar a Estudiantes de Río Cuarto de Argentina y Atenas de Uruguay.

Agregó que “al final del año 2021 me replanteé un montón de cosas por pasar estos malos ratos. Fue con fuerza y ganas que pude volver a jugar”. Además de Cobreloa, Cristian Insaurralde también vistió la camiseta de O’Higgins, precisamente la estación previa a su desembarco en las Águilas del América.

¿Cuántos partidos jugó Cristian Insaurralde en la temporada 2023?

Cristian Insaurralde jugó 31 partidos para Cobreloa en la campaña 2023: 25 fueron por el Campeonato Ascenso y seis por la Copa Chile. Anotó 12 goles y regaló seis asistencias.

¿Quién es el representante de Cristian Insaurralde?

Según Transfermarkt, el agente de Cristian Insaurralde es el argentino Nazareno Marcollese, un abogado argentino ligado al América de México, donde le atribuyen fichajes como el del uruguayo Federico Viñas, el colombiano Roger Martínez y los paraguayos Richard Sánchez y Bruno Valdez, además del delantero de Cobreloa.