Un nuevo giro toma la carrera de Cindy Nahuelcoy. A sus 35 años, la árbitra decidió dejar el fútbol para fichar por el reality de Canal 13.

La jueza del balompié nacional fue anunciada como la nueva participante de “Ganar o servir” que parte oficialmente en el mes de abril.

“Es un nuevo desafío. Va a ser muy complicado por las comodidades. Vamos a ir a un mundo nuevo”, reconoció la primera mujer en dirigir en el fútbol chileno.

“Mi sello van a ser las competencias claramente. Quiero llegar a la final y ganar el reality”, agregó la referente del arbitraje y que se suma a nombres como Coca Mendoza, Gonzalo Egas, Faloon Larraguibel y Claudio Valdivia.

La revancha de Cindy Nahuelcoy

La árbitra FIFA quiere dejar atrás la grave sanción que recibió en 2023. Es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó 40 fechas de castigo tras desestimarse la denuncia contra Julio Bascuñán, a quien acusaron de favorecer a Leslie Vásquez por tener un supuesto romance con el árbitro.

“Para mí el arbitraje era todo, y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo, yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”, confesó la árbitra a Canal 13.

Incluso comentó que rechazó la oferta a Tierra Brava. Por lo que no desaprovechó la segunda oportunidad para ingresar al reality y hasta advirtió a los culpables de su salida de la ANFP.

“En el arbitraje siempre me sentí la oveja negra, sentía que me envidiaban, y entrar al reality es mi forma de mostrarles lo que puedo hacer. También quiero que mi jefe me vea en la tele después de que me quería sepultar, porque soy súper vengativa”, sentenció.