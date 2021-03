Documental, canción para presentar al plantel y Chiki Cordero explicando su baile furor en TikTok: La Noche Roja de Ñublense

Ñublense vivió este martes una edición especial de su tradicional Noche Roja, para presentar al plantel que peleará en la división de honor del fútbol chileno. La pandemia que tiene alejado a los hinchas de los estadios no fue impedimento para que estuvieran presentes en una noche especial donde conocieron al equipo y algunas sorpresas más.

El estreno del primer capítulo de una serie documental "Del infierno a la gloria" marcó el inicio de la transmisión donde se repasa parte de la historia de Chillán y sobre todo de Ñublense. Luego, vino la presentación del plantel 2021 que contó con una canción dedicada al club, "Diablos Rojos", de parte del rapero chillanejo Racso y quien luego presentó a cada uno de los jugadores, destacando las incorporaciones de Roberto Gutiérrez, Branco Provoste, entre otros, y la renovación de su DT.

Tras conocer el dorsal y a cada uno de los jugadores vino un momento íntimo protagonizado por algunos de los jugadores del plantel 2021 con un grupo de hinchas, quienes pudieron hacer algunas preguntas y compartir con ellos de cara a la nueva temporada. Y uno que destacó fue Fernando Cordero.

EL BAILE DEL CHIKI

Hace unos días las redes de Ñublense mostraron al Chiki en su faceta de bailarín, divirtiéndose en la toma de fotos y videos del club y de TNT Sports para la temporada 2021, lo que le valió no solo los aplausos de los hinchas chillanejos, también de las redes sociales, entre ellas TikTok. Al paso, salió Nelson Sepúlveda, de Deportes Melipilla, quien agregó otros elementos al reto: el caballo, la pala y la cintura.

El rapero chillanejo Racso hizo la canción "Diablos Rojos, que pronto estará disponible para su descarga. | Foto: Pantallazo.

El jugador de Ñublense fue consultado en la cita con los hinchas sobre este baile en redes sociales, y el efecto que provocó, donde incluso en el propio TNT Sports algunos se animaron a imitar. "Todas las cosas que hago es para mantenter un buen ambiente. Para que sepa la gente las fotografías no son muy entretenidas", comentó el Chiki. "Hice como tres o cuatro acciones que el CTM (sic, referencia al CM de Ñublense) las subió a las redes sociales. Ya me había tocado hacer un par de sesiones antes, el camarógrafo de TNT Sports como que ya sabía que me iba a poner a lesear un poco, me junté con Nico Vargas a molestar un poco (...) salió el tema de celebrar el gol y nació el baile que me sale un poco natural", dijo el jugador ante la risa de los hinchas de Ñublense.

Eso si, Cordero no pensó la bola de nieve que iban a provocar sus pasos. "Salió en todos lados, hicieron bailar a los periodistas de TNT, me había mandado gente en Instagram haciendo el baile. Soy así, siempre alegre, en mi casa, y si tengo alguna vez un juicio voy así con una sonrisa, yo vivo la vida así", dijo Cordero.

Chiki Cordero compartiendo con los hinchas en la sala virtual como parte de la Noche Roja de Ñublense. | Foto: Captura.

LOS OBJETIVOS DE ÑUBLENSE 2021

Al mismo tiempo, Fernando Cordero puso la pelota al piso y fijó los objetivos de Ñublense para la temporada 2021: "Cuando me dieron la posibilidad de venir aca, me hablaron del proyecto y lo primero que escuche es mantenernos en primera. Viendo los nombres que traian, también los que quedaron, y muchos compañeros que han llegado quetienen una carrera larga dije tenemos que ir más allá, estar de la mitad de tabla para arriba siempre, ojalá peleando el campeonato, e ir viendo partido a partido lo que pasa", dijo Cordero en la charla con los hinchas.