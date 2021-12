El 9 de diciembre fue una fecha que se marca en el calendario, en especial de los fanáticos del fútbol femenino en nuestro país. Y es que en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, RedGol junto a Contragolpe llevaron adelante los Premios Contragolpe 2021, la Gala del Fútbol Femenino.

Una instancia donde se premiaron 10 categorías y una de ellas tuvo especial importancia: el Mejor Gol LATAM de la temporada 2021. Gracias al voto del público, sumado al de los cuerpos técnicos del fútbol femenino y la prensa, la ganadora fue María José Urrutia, delantera de Colo Colo, gracias a tu tanto ante Santiago Morning en el Estadio Monumental por la fase de grupos del Campeonato Nacional Femenino.

El premio, gracias a LATAM Airlines, consiste en un pasaje doble al destino que la jugadora quiera, dentro de las operaciones de la aerolínea. "Tengo uno en mente, pero está casi: quiero ir a Islas Galápagos. Quiero conocer", dijo la jugadora de Colo Colo a la actriz Belén Soto.

Pero hubo otros temas que también se tocaron en la conversación, como por ejemplo el nacimiento de su pasión por el fútbol.

"Me gustó no más. Nací con esa pasión y mi familia me apoyó, cuando me probé en Universidad Católica de ahí partí. Voy a defender la camiseta que me toque al 100%, siempre ha sido así", comentó la jugadora de Colo Colo en la transmisión.

Otro de los temas que se tocaron fue la profesionalización de los clubes, y el comentario de la delantera alba expresó en redes sociales hacia Universidad Católica, pidiendo contratos para sus jugadoras, al tiempo de señalar que recibió mensajes en contra. "Es complicado el tema porque recién se está profesionalizando en Chile, también tuve un inconveniente por comentar que Universidad Católica no habían niñas con contrato y mucha gente se me fue encima", puntualizó. "Pero estuve 10 años ahí, yo se de lo que hablo, ni de picada ni nada, en el club que estoy me consideran. Yo estaba peleando por un tema de igualdad para mis compañeras. Es complicado aún el tema", complementó.

Al tiempo que también hizo eco del proyecto de ley que avanza en el Congreso que permite la profesionalización de las ramas femeninas de los clubes nacionales. "Hacía falta, lamentablemente tuvo que ser por obligación, pero mientras se hagan las cosas hay que avanzar. Hay clubes que tienen niñas contratadas y cuando sea obligación van a tener que hacerlo si o si", comentó Cote Urrutia en la transmisión.

LOS DESAFÍOS DE LA ROJA FEMENINA EN 2022

En el horizonte próximo de la Roja Femenina está la Copa América del 2022 en Colombia, que entrega tres cupos directos y dos repechajes para el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda en 2023. Por lo que el tema no escapó de la conversación con Belén Soto y María José Urrutia.

"Ahora estamos de vacaciones después de casi cinco años, en enero volvemos a los clubes, en febrero tenemos fecha FIFA, hasta la Copa América tenemos tres fechas FIFA y el campeonato para las que estamos acá en Chile como las que están afuera", puntualizó la jugadora de Colo Colo y la Selección Chilena.

VOY A IR POR EL SEGUNDO MEJOR GOL DEL AÑO

A la cita también ingresó Macarena García, desde LATAM Airlines, quien agradeció la organización de la Gala del Fútbol Femenino de Chile en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

"Agradecer a RedGol por organizar esta premiación, caía de maduro, se necesitaba, para destacar el trabajo de todo el año y con un orgullo tremendo, ser la representante de LATAM en la premiación. Orgullo, es un momento de mirar con otros ojos la equidad de género, la igualdad, es un momento único que estar presente es un precedente lindo para la industria y las empresas de la región para que apoyen estas iniciativas", comentó.

Y ante la pregunta si irá por un segundo premio como Mejor Gol LATAM del año 2022, o lo dejará a una sucesora, la jugadora de Colo Colo fue clara, entre risas: "Voy a ir por el segundo", señaló.