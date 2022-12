Marcelo Barticciotto analizó lo que fue el título de Argentina en Qatar, donde asegura que Emiliano Martínez no estuvo entre los descollantes de la Albiceleste. A quien sí destacó fue a Enzo Fernández, asegurando que fue una solución para Lionel Scaloni en la mitad de la cancha.

Marcelo Barticciotto no pone a Dibu Martínez entre los top de Argentina: "Fue soberbio en penales, no en el juego"

Emiliano Martínez se convirtó en figura de Argentina, luego de lo que hizo en la final contra Francia. Atajó un mano a mano espectacular en el último minuto del alargue y después tapó un penal, por lo que fue idolatrado por los hinchas trasandinos.

Sin embargo Marcelo Barticciotto no lo puso en el podio de la Albiceleste. "Sacando a Messi, los mejores fueron Nicolás Otamendi, Enzo Fernánez y Alexis Mac Allister. Los tres volantes hicieron un Mundial fantástico, en la final jugaron un partidazo. Por eso se vio dominio de Argentina", comentó en Radio Cooperativa.

Luego analizó por qué no pone en ese lugar al meta Martínez. "Creo que Dibu Martínez tuvo actuación soberbia en los penales más que en atajadas, en el juego", señaló el campeón de América en 1991 con Colo Colo.

Agregó que "fue decisivo en dos atajadas contra Australia y en la final contra Kolo Muani, pero no participó tanto", por lo que en su análisis prefiere quedarse con lo hecho por los volante. Y ahí las fichas más grandes son para Enzo Fernández.

"Lo de Enzo es increíble, fue el jugador más joven de todos los que jugaron la final, tiene 21 años. Hace dos años estaba en Defensa y Justicia, prestado por River. Con poca experiencia parte al Benfica y se adaptó", destacó el Barti.

Confiesa que le asombró su calidad. "No se equivocaba en los pases, con mucha personalidad, jugaba una final como si fuera un amistoso. Sacloni encontró un jugador que quizás no tenía. Y Mac Allister se fue haciendo fuerte de a poco, pues no había jugado mucho en la selección".

Finalmente manifestó su sensación de ver campeón del mundo a la nación donde creció. "Contento, disfrutando más allá de que Argentina fue campeón. Fue un partido fantástico, electrizante, incierto. Pudo pasar de todo, lo pudo ganar cualquiera. Da gusto ver a dos selecciones que los dan todo y van para adelante. Los que amamos esta profesión, nos sentimos felices por eso", contó.