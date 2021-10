La divertida anécdota de Gonzalo Fierro en Flamengo con Ronaldo: "No puedo creer que entrené con él y no lo reconociera"

Gonzalo Fierro se retiró hace poco tiempo del fútbol profesional, vistiendo la camiseta de Deportes Colina, de la Segunda División de nuestro país. Con un duelo de despedida confirmado en un tiempo próximo, las anécdotas de su carrera forman parte de sus años en la cancha.

Es así que llega al estreno de la segunda temporada de Sabor a Gol, de TNT Sports, donde en una nueva "cancha", en una parrilla al aire libre, contará de todo un poco al chef Tomás Olivera.

Una de ellas tiene relación con su paso por el fútbol brasileño, específicamente por el Flamengo, donde las cámaras le jugaron una mala pasada al llegar al complejo donde comenzó a entrenar.

"Llego a Río de Janeiro, tuve que entrar el día lunes con otro compañero que había llegado junto conmigo, y cuando llego al complejo de Flamengo veo un montón de cámaras", comenzó contando Fierro a Olivera en el capítulo que se emite esta noche a las 21:00 hrs.

"Cuando llego digho "chuta, tanta popularidad tengo al venir acá, ni cuando me fui o me recibieron". Entonces llego al club y las cámaras me empiezan a enfocar, lógicamente porque llegaba un jugador que había firmado. Cuando me visto, llego al camarín, me pasan la ropa, entro y saludo a un "gordito" que estaba, que tenía pelo. Voy, lo saludo y me visto, cuando salgo a entrenar las cámaras con fotos y todo", comentó el Joven Pistolero en el espacio de TNT Sports.

Y es que ese "gordito" no era cualquiera. "Empecé a entrenar, 40 minutos, 50 minutos de trote y de pelota, volvemos al camarín. Al momento de bañarse quedo pensando donde estaba, lo que era Flamengo, sentía un sueño realizado, justo enfoco la mirada a mi compañero que estaba ahí y le encuentro cara parecida. Dije "a este lo he visto, yo lo conozco". Cuando se paró y empezó a hablar, se ríe, le veo la dentadura que tiene dije "no, no creo que sea él (Ronaldo)". Voy donde el utilero, y entre el portuñol y lo que podía preguntar le digo quién era, "no, este es Ronaldo, el Fenónemo", me dijo".

Finalmente, Fierro cierra la anécdota tomando el peso que significó compartir con él y que las cámaras no iban para su persona. "Y yo entre medio dije "no, no puedo creer que haya entrenado y esté con Ronaldo y no lo había conocido". Ahí fui, lo saludé, le pedí que nos sacáramos una foto, y ahí entendí lo de las cámaras cuando llego, no era para mi, era para Ronaldo que estaba ahí", comentó entre risas.

Al igual que Gonzalo Fierro, otras personalidades pasarán por la nueva cocina de Sabor a Gol de TNT Sports en esta nueva temporada, como la portera de Universidad de Chile Natalia Campos; y la árbitra nacional Cindy Nahuelcoy, entre otros. Los capítulos se emitirán en las distintas señales de la cadena deportiva de Warner Media los jueves a las 21:00 hrs.