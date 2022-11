El jugador de la selección de Bélgica asegura que, por edad, ya no están dentro de los grandes favoritos en Qatar 2022, aludiendo que han perdido jugadores importantes para poder estar peleando el trofeo.

La sinceridad por sobre todo. Así fue la declaración que emitió Kevin de Bruyne cuando fue consultado por el favoritismo de la selección de Bélgica para quedarse con el trofeo del Mundial Qatar 2022.

Es que los belgas han destacado en los últimos años con una poderosa generación de jugadores, que siempre están en una expectante posición.

Eso sí, a la hora de hablar del Mundial Kevin de Bruyne no se pone la mochila de ser candidato, porque asegura que, por edad, ya se les pasó el tren.

"No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel que otros jugadores estaban en 2018. Nos veo más como un equipo extraño", comentó De Bruyne con The Guardian

Si bien Bélgica fue tercera en el Mundial Rusia 2018, además que ha liderado el ranking FIFA de selecciones, no quieren que les pongan una chapa de favoritos.

Luego de vencer por la cuenta mínima a Canadá, en su estreno en Qatar, este domingo enfrentarán a Marruecos, donde podrían confirmar su paso a los octavos de final con una victoria.

