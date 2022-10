Kylian Mbappé señaló hace algunos meses que el fútbol en Sudamérica no tiene el nivel del europeo, algo que el DT finalista el 2006 con Francia Raymond Domenech no comparte y asegura que Chile, Colombia o Uruguay son selecciones potentes.

Mucha polémica causó Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del orbe, cuando aseguró que para la Copa del Mundo no se imagina a una selección sudamericana ganando el trofeo, debido a que la potencia mundial del fútbol se encuentra en Europa.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Siempre son los europeos los que ganan las últimas Copas del Mundo”, comentó el francés en mayo de este año.

Palabras que no le gustaron a Raymond Domenech, entrenador que llevó a Francia a la final del mundo en el 2006 ante Italia, cayendo por penales. "Mbappé, en este caso, es mejor que se calle", señaló enérgicamente al ser consultado por este asunto por el diario Olé de Argentina.

Y para graficar su error, nombró a selecciones sudamericanas de segundo nivel, asegurando que son de un alto nivel. "No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel", agregó Domenech.

Luego manifestó que "para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí", dejando en claro que el joven delantero pudo haber metido las patas de cara a lo que será el Mundial. "Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, no se agarren de lo que ha dicho Mbappé. Sería lo mejor", agregó.

También expresó que Lionel Messi es mejor que Mbappé en la actualidad. "Lo que está haciendo, lo que vemos, es lo mismo que hace cuatro, cinco años. Es “el jugador” del PSG. En París, ahora es Messi el que gana los partidos. Mbappé puede hacer muy buenos partidos, pero el que da algo diferente es Messi, siempre", dijo claramente.

Finalmente, se refirió a la opción de que los jugadores tengan sexo en la concentración del Mundial. "Sabemos que un mes para los jóvenes hombres, de entre 20 y 30 años... tienen toda la capacidad. Tienen que tener espacio para vivir la sexualidad normal de un hombre de esta edad. No hay consecuencia en el partido. Es mejor hacer el amor y sentirse bien", cerró.