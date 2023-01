¿The Last of Us se estrena completa este domingo o será un episodio por semana?

Cuando se anunció que el videojuego de culto The Last of Us tendría su propia adaptación cinematográfica, sus fans gamers quedaron fascinados y expectantes al lanzamiento de la producción. Luego, cuando se anunció el elenco que la conformaría, todos quedaron sorprendidos y han depositado una gran expectativa en la ficción. A tan solo días de ver la serie en Latinoamérica, queremos contar las fechas de sus episodios y cómo adquirir una cuenta streaming para ver este tremendo proyecto del que todos hablan.

¿Cómo se estrenarán los capítulos de The Lasto f Us?

Sabemos que esta pregunta proviene de muchos fans, por tanto, queremos informarles que se estrenará un capítulo por semana en las plataformas HBO y HBO Max.

Para suscribirte a una cuenta del sitio streaming, haz clic aquí.

¿Cuántos episodios tendrá la primera entrega de The Last of Us?

La primera temporada de la serie tendrá nueve capítulos. El primer episodio se estrenará el 15 de enero en Latinoamérica y Estados Unidos a las 9 horas p.m. hora del este.

Episodio 1 - 15 de enero

Episodio 2 - 22 de enero

Episodio 3 - 29 de enero

Episodio 4 - 5 de febrero

Episodio 5 - 12 de febrero

Episodio 6 - 19 de febrero

Episodio 7 - 26 de febrero

Episodio 8 - 5 de marzo

Episodio 9 - 12 de marzo

¿Cuál es la sinopsis de The Lasto f Us en HBO Max?

La sinopsis oficial de la serie revelada por HBO señala que "tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir."

¿Cuál es el elenco de The Lasto f Us en HBO Max?

El reparto está conformado por los siguientes actores: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Con O’Neill, Jeffrey Pierce, Nick Offerman, Lamar Johnson, Graham Greene y Elaine Miles.