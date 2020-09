Tomás de Gavardo vuelve a la actividad internacional y va a por el bicampeonato de la Copa del Mundo Bajas FIM 2020

El piloto chileno Tomás de Gavardo, luego de casi un año de inactividad internacional, vuelve a la competencia durante la primera fecha de la Copa del Mundo FIM de Bajas en Portugal que se disputará los días 12 y 13 de septiembre.

Será la primera fecha del certamen donde el mayor de los hermanos De Gavardo tendrá la difícil misión de defender el título mundial en la categoría Junior 2019 que obtuvo tras cuatro fecha de competencias. Además en 2019 ganó en Portugal la prueba Junior y fue tercero en la general. Sin embargo, esta temporada el torneo fue postergado en dos ocasiones por la pandemia del Covid-19.

La Baja do Pinhal 2020 en la localidad de Serta tendrá una distancia total de 297,27 kilómetros que se divide en tres tramos selectivos (SS) de 80,87 kms (SS1), 140,32 kms (SS2) y 76,08 kms (SS3) para las categorías Moto, Quad, Side by Side (SSV) y Hobby Class. La competencia se desarrollará por caminos y huellas en una región cubierta en su mayoría por pinos y eucaliptos.

La prueba se efectuará por sobre las colinas y valles de los municipios de Sertã, Proença-a-Nova y Vila Velha de Rodão. Si bien permiten algunas secciones de velocidad rápida a muy rápida, los caminos de esta región a menudo se vuelven muy técnicos con estrechas rutas forestales que suben y bajan, lo que exige un enfoque adicional para el piloto.

Los organizadores están trabajando con todas las variables posible en caso de algún brote en la región del Covid-19, lo que podría llevar a tomar decisiones que afectarían la carrera. La otra variable es el clima seco. En los últimos años, Portugal ha experimentado veranos largos, secos y calurosos, que han provocado muchos incendios forestales.

“Confío en que todo se efectúe normalmente y que pueda hacer una buena carrera. Como todos no he tenido actividad competitiva, pero sí de práctica durante unos meses en el campo de mi abuelo en Huelquén (Paine) donde no hubo cuarentena. De hecho los caminos de Serta son muy parecidos a los de Chile”, indicó el piloto de 21 años.