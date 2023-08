Kylian Mbappé es otro de los tantos cracks europeos que tienen su futuro en el aire en este mercado de pases, ya que aunque sigue siendo jugador del PSG su quiebre con el club es claro. Así, Toni Kroos le abre las puertas para, por fin, fichar por el Real Madrid.

El astro francés no continuará en París, y los rumores sobre su arribo a España crecen cada vez más. Así, el volante alemán de 33 años envía un enigmático mensaje con el que da a entender que la contratación es inminente.

“Las tortugas ya vendrán”

Thibaut Courtois, Vinícius Júnior, Rodrygo y varios otros jugadores del cuadro merengue se refirieron a una posible llegada de Mbappé, quien también es conocido por su apodo de “tortuga”, inspirado en las Tortugas Ninja.

Justamente esa referencia tomo Kroos para enviar un oculto mensaje, que en realidad se vuelve bastante evidente y deja en claro que el arribo del campeón del Mundial de Rusia 2018 llegará al Santiago Bernabéu.

“Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado“, disparó de entrada Kroos en “Einfach mal Luppen”, el podcast que tiene con su hermano Felix.

Tras eso aclara que las tortugas “siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Vendrán“, disparó para cerrar el evidente guiño a Kylian.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver que sorpresas deparará el destino para el crack oriundo de Bondy, quien está más que claro que no continuará en el PSG. Eso sí, hay que destacar que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, por lo que habrá que buscar la forma de destrabar su salida.