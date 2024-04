¡Qué naco! Así podría haber dicho un mexicano al vivir en carne propia lo que le pasó al ayudante técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez, quien se vio envuelto en una polémica de proporciones con Lionel Messi en el duelo por la Concachampions.

Todo comenzó en la previa del duelo entre el Inter de Miami y el Monterrey por la ida de la llave de cuartos de final de la Concachampions. Fernando Ortiz, el DT rayado, había calentado el ambiente, dando a entender cómo cambia el ambiente cuando está Messi de por medio.

“Espero que los chicos entiendan que (Messi) es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente… El chico, Lionel, que está más pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, guapeó Ortiz, lo que claramente terminó molestando a los jugadores del Inter.

El propio Lionel Messi y Gerardo Martino se dirigieron a la banca de Monterrey, pidiendo explicaciones a Ortiz por lo que había declarado de que el arbitraje podía favorecer a la MLS.

Relato de Nicolás Sánchez

Ayudante técnico de Monterrey, Nicolás Sánchez narró a través de Whatsapp los momentos que vivió en el triunfo de los Rayados en tierras del sur de EE.UU.

“Voy a enviar este audio que seguramente va a ser reenviado a muchos grupos y mucha gente que me está preguntando. Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, dijo en un audio que fue filtrado por Fox Sports.

“Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el de seguridad que es buena onda me para y veo que Messi estaba recaliente. Cuando entran los árbitros los encara Messi y les dice de todo, pero de todo, a los tres o cuatro árbitros y al lado de él, o atrás, Tata Martino, pero desubicados los dos, cosa que si nosotros hacemos eso nos echan a todos a la mierda. Y lo siguió hasta la puerta del vestuario y el árbitro no le decía nada”, añadió.

“Tata Martino tira una frase diciendo que todavía faltaban 90 minutos. Yo estaba tranquilo, no me enojé. Se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido, y me quería comer crudo. Se me acercó el de seguridad, pero no me tocó porque yo no reaccioné. Pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. ‘¿Quién piensas que eres, salame? ¿A quién te comiste?’, me decía. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, fue peor”, narró Sánchez.

Según indicaron en la cadena televisiva, el hecho fue informado por el árbitro guatemalteco Walter López y Monterrey presentó un reporte detallado a la Concacaf a la espera de una sanción sobre el Inter Miami y Lionel Messi.