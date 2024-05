Siguen en la lucha: Manuel Pellegrini y Betis no sueltan el sueño de una copa internacional

Manuel Pellegrini ha demostrado que, incluso en su temporada más opaca, igual se las puede arreglar para ser protagonista. Este domingo el Real Betis sumó un importante triunfo por 0 a 2 en su visita al Osasuna y se mantiene firme en la lucha por las copas internacionales.

El elenco dirigido por el chileno no lo ha pasado bien en la presente campaña y, por culpa de la irregularidad, no tienen asegurado su lugar en torneos europeos. No obstante, el alza en las últimas fechas les permite soñar con una hazaña para así timbrar los boletos.

Con cinco fechas más por jugar en La Liga de España, los verdiblancos todavía tienen opciones matemáticas de ir. Pero dependerá de lo que hagan en el cierre de la temporada para saber si podrán, una vez más, ir a una copa internacional de la mano del Ingeniero.

Manuel Pellegrini sigue adelante con el plan del Euro Betis

El Real Betis de Manuel Pellegrini no quiere soltar su opción de clasificar a una copa internacional la próxima temporada. Aún en una campaña que no ha sido la mejor, el elenco del chileno se ha mantenido en la parte alta y cerca de los puestos europeos.

Betis derrotó al Osasuna a domicilio y Manuel Pellegrini sigue peleando por copas europeas. Foto: IMAGO.

Este domingo ante Osasuna se jugaban tres puntos claves, especialmente porque la Real Sociedad -que tiene el último boleto hasta ahora- había sumado de a tres. Las cosas no fueron fáciles, pero justo antes del descanso dieron los golpes que terminaron siendo letales.

Fue en los 41′ de juego cuando Ayoze Pérez se encargó de anotar la apertura de la cuenta. Un centro al área terminó encontrando al delantero, que con un remate con lo justo puso el 0 a 1.

El gol los locales lo sintieron y dejaron espacios que le permitieron al Betis aumentar la diferencia antes del descanso. Pablo Fornals en los descuentos del primer tiempo aprovechó un pase por debajo para arrastrarse hasta el balón y así decretar el 0 a 2.

La victoria le permite a los verdiblancos instalarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos, a sólo dos de la Real Sociedad. Con cinco fechas más por jugar pueden llegar incluso a la UEFA Europa League, aunque todo apunta a que lucharán por Conference League.

Real Betis no da su brazo a torcer y da la pelea hasta el final para meterse en las copas internacionales. Manuel Pellegrini avanza con su plan, el que a pesar de los bajones del último tiempo, sigue su ruta.

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini, Claudio Bravo y Real Betis buscarán sumar tres puntos que los metan en la zona de clasificación a copas internacionales. El próximo domingo 12 de mayo desde las 15:00 horas los verdiblancos reciben al Almería en La Liga de España.

