Barcelona se puso a buscar portero después de la lamentable lesión de Marc Ter Stegen, quien sufrió una rotura total del tendón rotuliano en su rodilla derecha y se despidió del resto de la temporada europea. Uno de los nombres que sonó fue Claudio Bravo, pero finalmente se eligió a Wojciech Szczesny.

Así como el excapitán de la Roja, Szczesny había decidido retirarse del fútbol profesional luego de terminar su paso por la Juventus. Estaba viviendo en España con su familia, aprovechando de los beneficios del retiro, cuando decidió atender el llamado de emergencia de los culés.

El polaco fue presentado este miércoles 2 de octubre en el Barcelona y ahora se reveló cuánto es el sueldo que recibirá a cambio de salir del retiro. Según contó el Diario Sport, Barcelona le ofreció a Wojciech Szczesny un sueldo de tres millones de euros para contratarlo en lo que queda de temporada.

Es un sueldo bastante menor a lo que tiene Ter Stegen, quien percibe más de seis millones de euros por año, lo cual en 525.000 euros mensuales. En cuanto al resto del plantel, Szczesny solo supera los salarios de Lamine Yamal (1,6 millones de euros al año), Fermín López (630.000 euros), Marc Casadó (420.000) y Pablo Torre (210.000), según dicen en el medio La Razón.

Wojciech Szczesny es el nuevo portero del Barcelona

Es un momento de mucho orgullo. Yo ya estaba preparado para retirarme y estaba contento con la decisión. No lo hubiera hecho por ningún otro club. Llevo aquí y, solo viendo cómo me trata la gente y lo importante que es para ellos, me siento orgulloso de formar parte de esta familia”, dijo Wojciech Szczesny.