Pablo Solari vive su peor momento en River Plate. El delantero llegó proveniente de Colo Colo y con el objetivo de demostrar que podría ser titular y dar el salto a Europa. Pero ahora en el cuadro trasandino solo esperan una buena oferta para recuperar parte de la inversión.

En sus primeros meses, el Pibe rindió y fue titular con Marcelo Gallardo. Luego con Martín Demichelis dio el despegue definitivo y logró ganar el campeonato argentino y la Supercopa. Pero en las últimas jornadas su panorama cambió radicalmente.

La no convocatoria a los Juegos Olímpicos 2024 por Argentina evidenciaron que su nivel no era el mismo. Luego perdió el puesto con los últimos partidos que tuvo Demichelis antes de dejar el cargo. Con el retorno de Gallardo se pensó que podría volver a su mejor versión.



Sin embargo, esto no se concretó y ahora es el primero en la lista de cortados del Muñeco. Según indica TyC Sports, el cuadro millonario ya le informó al jugador que no será considerado por lo que se estudian ofertas para que emigre lo antes posible.

El medio citado indica que en el inicio del 2024 llegó la propuesta del Krasnodar de Rusia por 20 millones de dólares. Pero River y Colo Colo, que también es dueño de su carta, decidieron rechazarla por una propuesta mejor.

En la actualidad no se han recibido nuevos ofrecimientos, pero desde México se especula que el Monterrey estaría tras el jugador. El elenco donde brilló Humberto Suazo, hoy tiene a Demichelis como entrenador y sería de su confianza para liderar el ataque. Ahora lo mínimo que se pide son 15 millones de dólares.

Los cortados de River Plate

Pero la decisión sobre Pablo Solari, Enzo Díaz y Federico Gattoni, se suman a las salidas de Franco Carboni al Venezia y Sebastián Boselli a Estudiantes de La Plata.

El otro jugador que esta en la patilla es Nicolás Fonseca. El volante de corte no es del gusto del Muñeco pero la lesión de Rodrigo Aliendro abre la chance de que pueda permanecer en el equipo. Incluso ser titular en la llave contra Colo Colo por Copa Libertadores.