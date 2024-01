Gabriel Florentín fue el primer socio de Jordhy Thompson en el fútbol de Rusia, pero eso podría terminar muy pronto: es seguido muy de cerca por Boca Juniors, al igual que Carlos Palacios. El volante ofensivo de 24 años milita en el Orenburg, pero figura en los planes Xeneizes.

Y respondió a esa intención de la misma manera que hizo la Joya, que tiene con el alma en un hilo a más de algún fanático de Colo Colo. Todo tiene que ver con Juan Román Riquelme, presidente del cuadro boquense y gran referente de Palacios.

Pero también de Florentín, que admitió que su representante negocia con la directiva Azul y Oro. Y que admira profundamente a Topo Gigio. “Riquelme siempre fue mi espejo, desde chico. Fue mi ídolo, me reflejaba mucho en él”, aseguró el jugador surgido de Argentinos Juniors en DSports Radio.

“No me ha tocado hablar con él, estoy en la dulce espera para que me llame”, afirmó Florentín. También desclasificó que mantuvo charlas para retornar a los Bichos Colorados, pero esa opción no prosperó. Una muestra del peso que tiene el otrora enganche de Boca y la selección de Argentina en tantos jugadores.

Gabriel Florentín, el socio de Jordhy Thompson que busca Boca y coincide con Carlos Palacios: ¡idolatra a Riquelme!

Gabriel Florentín podría dejar rápidamente a su nuevo socio en Rusia, pues Boca Juniors golpeó su puerta con un motivo de fuerza mayor muy similar al que seduce a Carlos Palacios. Más bien, idéntico. Los dos tienen muchísima admiración por el actual presidente Xeneize.

“Cuando estaba en las inferiores de Argentinos Juniors pude conocer a Riquelme y sacarme una foto. Fue algo hermoso”, reconoció Florentín, quien cumplirá 25 años el 13 de marzo. Eso sí, hay un punto disímil entre el trasandino y la Joya, quien sí le atendió el teléfono a su gran referente.

Así lo reveló Palacios. “Conversé con él. Fue muy sorpresivo cuando me llegaron los mensajes. Él es mi mayor ídolo desde pequeño. Me da mucho orgullo y felicidad”, afirmó el volante ofensivo formado en Unión Española, siempre con admiración para Juan Román Riquelme.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en el Cacique?

Carlos Palacios ha disputado 35 partidos oficiales con Colo Colo. Suma 13 goles y regaló cinco asistencias. También recibió dos tarjetas amarillas y dos expulsiones por roja directa.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!