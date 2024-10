"Me cumpliste el sueño": Chupete Suazo llegó con muletas a México para ayudar a hincha del Monterrey

Una emotiva jornada vivió Humberto Chupete Suazo en México, donde le cumplió el sueño a una querida hincha del equipo, quien tiene una delicada enfermedad y soñaba con conocer al chileno.

El ex goleador de Colo Colo está fuera de las canchas debido a una rotura total el ligamento medial de la rodilla derecha, lo que no fue impedimento para llegar con muletas a tierra azteca a apoyar a la señora Yolanda Leticia.

Todo partió cuando la legendaria hincha de los Rayados publicó un video pidiéndole firmar una colección de camisetas para financiar el tratamiento de su enfermedad. Por ello, el chileno no dudó en ir a visitarla.

La alegría por Chupete: “Me cumpliste el sueño”

Tras ver el video de la señora Yolanda, Humberto Suazo respondió que “vamos, ahí vamos a estar, video lindo, video de emoción, ahí vamos a estar con la señora Yolanda, esperar que le sirva a la señora, que le dé mucha fuerza para lo que viene”.

Suazo y el encuentro con la hincha / Foto: Monterrey.

Por ello, el ídolo de Monterrey se llenó de loas en sus redes sociales, ya que llegó con Muletas al encuentro con la fanática que rompió en emoción al ver a su ídolo, destacando al ex delantero de la Roja por ser “el mejor jugador, siempre he sido tu fan, eres un goleador de México”

“Se me cumplió mi sueño, feliz de conocerte, te quería conocer, siempre he sido tu fan, pero no esperaba conocerte personalmente”, expresó, entre lágrimas la mujer.

Finalmente, el goleador le entregó su apoyo y le dijo que “uno tiene que darlo todo, en la vida y en la cancha, dentro de todo la vida te va dando este tipo de situaciones y es donde uno tiene que valorar, muchísimas gracias por todo y mucha fuerza”.