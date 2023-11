Manuel Ugarte le hizo un gesto a Rodrigo de Paul que dio la vuelta al mundo. Y que motivó una fuerte respuesta de Lionel Messi. Uruguay venció por 2-0 a Argentina en La Bombonera y el volante central del Paris Saint-Germain dejó una imagen para la posteridad.

El centrocampista de 22 años quedó suspendido para el duelo ante Bolivia y ya regresó rumbo a Francia, pues debe sumarse al PSG para medirse al Mónaco de Guillermo Maripán. En ese contexto, Ugarte conversó con la radio Sport890 y dejó algunas sensaciones en torno al duelo frente a la Albiceleste.

“Sentíamos que el partido nos quedaba cómodo. Las primeras pelotas son importantes, robar, acertar los pases. El marco del estadio era increíble, pero no podíamos desconcentrarnos”, manifestó el ex jugador del Sporting Clube de Portugal.

Y también se refirió al ordinario gesto que le dedicó al volante del Atlético Madrid. Si lo llevamos al lenguaje rioplatense, le hizo la mueca que alude a un “chupapij*”. Eso, por supuesto, estuvo muy lejos de ser un motivo de orgullo para uno de los bastiones de Marcelo Bielsa.

“Cuando me dicen que un gesto mío se hizo viral y yo no me acordaba cuál era. Luego lo vi y me quería matar”, reconoció Ugarte, quien también militó en el Famaliçao de Portugal y el Fénix en su país. Eso sí, De Paul le bajó los decibeles a la polémica y aseguró que “todo queda ahí, en la cancha”.

Manuel Ugarte admite arrepentimiento por su gesto a Rodrigo de Paul

Manuel Ugarte sabe que Rodrigo de Paul se molestó mucho con el ordinario gesto que le dedicó. “En el momento no me di cuenta. Lo hice. Siguió el partido y ni me enteré. No está bien, pero bueno, es un partido que se juega a máxima intensidad. En caliente hago cosas que no tengo que hacer. Lo importante fue que ganamos y que el ambiente fue increíble”, apuntó el centrocampista.

“No hablé con él, pero le pido disculpas. Es algo que se hizo viral, pero pienso como él: se queda en la cancha. No lo tomó bien, pero le sacó importancia. Fue como fue. Son cosas que quedan ahí, capaz que más adelante las tengo que pensar. Pero en caliente me salen. Yo seguí y no me di cuenta. Después me enteré de todo”, agregó el montevideano nacido el 11 de abril del 2001.

No se quedó con esas palabras. “En el partido se dicen muchas cosas que después no salen. Todos los jugadores saben que son cosas que se dicen. Los mismos compañeros a veces se putean y después del partido está todo bien”, marcó Ugarte.

“Generalmente juego así, siempre al límite. Y bueno, ese partido también con la historia que tiene me encantó jugarlo y pienso que lo hicimos muy bien”, sentenció el volante central del PSG.

¿Cuántos partidos tiene Manuel Ugarte por Uruguay?

Manuel Ugarte suma 13 partidos por la selección adulta de Uruguay. No suma goles ni asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

¿Cuántos partidos ha jugado Ugarte en el PSG?

Manuel Ugarte suma 12 juegos disputados en el Paris Saint-Germain, donde vive su primera temporada. Ocho partidos fueron por la Ligue 1 y cuatro, por la Copa de Francia.

