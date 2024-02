Manuel Pellegrini está a horas de vivir uno de los partidos, sino el más, importantes de la temporada. El Real Betis choca con el Dinamo Zagreb buscando meterse en los octavos de final de la UEFA Conference League 2023/24, con la misión de dar vuelta la llave.

En la ida, el equipo del Ingeniero no pudo de local y cayó por la cuenta mínima en el Benito Villamarín. Ahora la misión será ir a buscar el pase a la próxima ronda como visitante, algo que en el papel se ve complicado pero no imposible.

En la previa del encuentro, Manuel Pellegrini conversó con los medios de comunicación y le dejó un claro mensaje a sus pupilos. Para el DT, el cruce con el Dinamo Zagreb es una final que deben ganar a toda costa.

Manuel Pellegrini calienta la llave con Dinamo Zagreb

Este miércoles el Real Betis viajó rumbo a Croacia para ir a desafiar al Dinamo Zagreb en la UEFA Conference League. Manuel Pellegrini habló antes del viaje y se refirió a lo que será el duelo que define al clasificado a los octavos de final del certamen.

“Un partido difícil, como todos en Europa, perdimos en casa 0-1 y con mayor razón tenemos que buscar el resultado desde el primer minuto”, dijo antes de hablarse a sus dirigidos. “Tenemos que entrar con el convencimiento y la conciencia de lo que hicimos el partido anterior, en el que defensivamente hicimos un buen partido, pero ofensivamente tenemos que producir más. Debemos revertir el 1-0”.

Para Manuel Pellegrini, Real Betis se juega todo o nada ante Dinamo Zagreb. “En todos los campeonatos cortos, son todas finales. Nos tocó primero en la Europa League, en la fase de grupos, teníamos un partido importantísimo en casa contra el Rangers y no lo ganamos, en la Copa del Rey exactamente igual, en La Liga permite tener tropiezos porque hay más partidos”.

“Para mañana es una final, no sé si la más importante del año, porque si no nos quedamos fuera. Vamos a buscar el triunfo desde el primer minuto para seguir en un campeonato que es importante”, complementó.

Eso no fue todo, ya que Manuel Pellegrini habló de los errores que costaron caro en la ida. “Todos los partidos son distintos, no reflejamos esa visión de ir a buscar el partido con mayor intensidad para crear más ocasiones de gol, igual que creo que fue un partido que no merecimos perder. El Dinamo no llegó prácticamente a portería”.

“Nosotros tuvimos algunas ocasiones, pero debimos haberlas doblado o triplicado presionando mejor y más cerca del área de ellos. Jugamos muy atrás, ante un equipo que técnicamente cuesta recuperarles el balón. Mañana tenemos que mejorar esa intensidad para tener un volumen ofensivo mucho mayor del que creamos en casa”, añadió.

Finalmente, Manuel Pellegrini reveló que no piensa en un cierre a penales. “Es muy difícil prepararlos. Patear penaltis sin presión en un entrenamiento no cuesta nada, hasta yo hago gol. Después patearlos con presión es distinto. Tampoco hemos pensado en ello, hemos pensado en el partido, en intentar igualar el marcador y después superarlo. Tenemos posibilidad de clasificar. Si vamos a los penaltis, el que esté más tranquilo y con más acierto va a patear”.

¿Cuándo juega el Betis con Dinamo Zagreb por la UEFA Conference League?

Real Betis tendrá que ir a buscar la remontada en la llave eliminatoria con el Dinamo Zagreb por la UEFA Conference League. El duelo está programado para este jueves 22 de febrero desde las 14:45 horas de nuestro país.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis esta temporada?

Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 35 partidos oficiales en lo que va de temporada 2023/24 con el Real Betis. En ellos acumula 14 triunfos, 12 empates y nueve derrotas.

