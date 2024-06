Manuel Pellegrini todavía ni comienza la pretemporada y ya está teniendo problemas en el Real Betis. El cierre de la última campaña dejó en claro que el plantel necesita una renovación, pero el Ingeniero no esperaba que la dirigencia se lo tomara tan en serio.

El elenco verdiblanco ha visto un verdadero éxodo de jugadores y que promete no detenerse. De hecho, este martes los altos mandos del club dieron por terminada las negociaciones con dos emblemas que esperaban renovar.

Es así como el chileno se ve obligado a despedirse de más figuras con las que ha compartido en los últimos años. Todo esto mientras el club apenas ha conseguido la contratación de un refuerzo a días de comenzar su pretemporada.

Betis le desarma el plantel a Manuel Pellegrini

El Real Betis se prepara para una temporada en la que tendrá que pelear La Liga, Copa del Rey y UEFA Conference League. Los desafíos no son menores pero el equipo de Manuel Pellegrini, en lugar de ir reforzándose, está viendo salir a sus figuras.

Manuel Pellegrini ve salir a sus figuras mientras el Betis tiene apenas un refuerzo para la próxima temporada. Foto: IMAGO.

Chadi Riad y Juan Cruz fueron las primeras bajas confirmadas, pero no las únicas. En las últimas horas el vicepresidente del club, José Miguel López, reveló que Juan Miranda y Guido Rodríguez están prácticamente descartado para la campaña que viene.

“Con ambos casos llevamos bastante tiempo en negociaciones con ellos y con sus representantes para la renovación. Al final, esas ofertas no han sido aceptadas. Llega el momento final, digamos hasta el 30 de junio, y realmente no hay negociaciones abiertas. No parece que haya posibilidad. Cuando llegue el momento le agradeceremos todo el trabajo”, señaló.

La decisión deja a Manuel Pellegrini sin dos hombres que han sido claves en el último tiempo. Pero lo peor es que puede haber más, ya que la continuidad de Nabil Fekir y Germán Pezzella aún está en duda, siendo parte de las conversaciones que mantiene el club para no desarmarse más.

Para colmo, hasta ahora el elenco del chileno apenas ha confirmado a un refuerzo para la temporada 2024/25. Se trata de Romain Perraud, defensor francés de 26 años que fue presentado este martes y que llega proveniente del Southampton de Inglaterra.

Manuel Pellegrini ahora ruega para que el Real Betis se ponga las pilas y no deje salir a más jugadores. Eso mientras espera que el club logre contratar más refuerzos, ya que no quiere repetir los errores de la última temporada, donde no les fue como esperaban.

¿Podrá Manuel Pellegrini pelear un título con el Real Betis la próxima temporada? ¿Podrá Manuel Pellegrini pelear un título con el Real Betis la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Desde su llegada a mediados del 2020 hasta ahora, Manuel Pellegrini ha logrado disputar un total de 197 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos ha conseguido 93 triunfos, 48 empates y 56 derrotas. Levantó la Copa del Rey.

¿Cuándo comienza la pretemporada del Real Betis?

El Real Betis se prepara para el inicio de su pretemporada 2024/25 en tan sólo unos días más. Será el 8 de julio cuando Manuel Pellegrini se reencuentre con sus jugadores para comenzar unas giras por Austria y Estados Unidos antes del inicio de La Liga de España.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.