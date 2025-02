Jorge Almirón dirigió a varios clubes en Argentina antes de firmar su arribo a Colo Colo. Varios grandes. Además de Boca Juniors, también fue DT de San Lorenzo de Almagro. Y de Independiente de Avellaneda, donde dirigió a un centrodelantero que pasó por el fútbol chileno.

Sebastián Penco, ariete que era muy querido por los hinchas del Rojo, quien estuvo en Everton de Viña del Mar durante la temporada 2009. Sí, fue el mismo jugador que recibió un estornudo en la cara por parte del defensor Héctor Reynoso en pleno apogeo de la gripe porcina.

Pues bien, algunas temporadas después de eso estuvo bajo las órdenes de Almirón en el Rey de Copas. “El entrenador nunca confió en mí. No me quería poner, yo entraba y hacía goles. Entonces llegó un momento en que se hizo insostenible”, le contó Motoneta Penco al programa Diabólicos. Tenía razón: en 14 partidos disputados con el DT anotó cinco goles.

Sebastián Penco festeja un gol en Independiente ante Racing. (Javier Garcia Martino / Photogamma).

“No sabía qué más tenía que hacer para poder jugar, sabía que no iba a poder jugar si me quedaba. Fue una equivocación haberme ido. Hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo, pero bueno, son decisiones que uno toma. A veces hace bien, a veces no”, aseguró Penco en el citado espacio.

Sebastián Penco le pega un palo a Jorge Almirón en Argentina

El tormentoso recuerdo de Sebastián Penco con Jorge Almirón en Independiente de Argentina sigue en la mente del ariete que está sin club desde julio de 2023 y tiene 41 años. “Me dolió un montón, sabía que la gente me quería, pero cuando el entrenador no te quiere es complicado”, expuso Motoneta, que también jugó en Racing Club y en varios clubes de México.

“Sabía que Almirón no me quería entonces tenía que buscar otros horizontes. Al jugador no le gusta estar sentado en el banco”, expuso el ariete nacido en Morón, que de todas maneras admite haber tomado una determinación apresurada.

Jorge Almirón dirigió a Penco en el Rojo de Avellaneda, donde estuvo desde julio de 2014 hasta mayo de 2015. (Foto: Imago).

Claro, siempre es más fácil reconocer eso con el diario del lunes. Y así fue en el caso de este jugador. “Prioricé irme para tener continuidad y fue un error porque el técnico duró cuatro o cinco partidos. Nada, es algo que duele”, sentenció Penco, quien salió del Rojo rumbo al Once Caldas de Colombia. Allí anotó cinco goles al cabo de 28 conquistas.