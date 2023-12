Mark González tuvo una reunión de lujo con Lionel Messi. El exseleccionado nacional se encontró con el jugador del Inter Miami en Estados Unidos, donde compartieron una íntima charla. Se juntaron en el DRV PNK Stadium, la casa temporal del equipo de Messi.

“Linda casualidad, linda conversa, lindos recuerdos. Leo Messi, simplemente un fenómeno dentro y fuera de la cancha”, escribió el Chico Mark en Instagram. Sus palabras acompañaron dos fotografías del argentino y el chileno: una abrazados y otra concentrados en una intensa conversación.

Las imágenes rapidamente revolucionaron las redes sociales, donde los connacionales del chileno se lucieron con sus comentarios. “Cuanta velocidad en una foto”, “el mejor jugador del mundo y al lado Messi”, “uno de los mejores zurdos de la historia con un tal Leo Messi”, dicen algunos.

González y Messi antes se habían encontrado en tres partidos de Eliminatorias, en 2007, 2008 y 2012. Ambos fueron parte de los planteles de la Copa América 2016, donde Chile se proclamó bicampeón ante Argentina. Eso sí, Chico Mark no jugó la gran final.

Además se encontraron en La Liga de España durante los años en que Messi vistió la camiseta de Barcelona y González pasó por la Real Sociedad y el Real Betis. Ahora, ambos se encontraron en Miami, donde el chileno vive junto a su familia desde hace unos meses.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

Lionel Messi no tiene más partidos por el resto de 2023. La competencia de la MLS terminó en octubre pasado, donde Inter Miami no pudo quedarse con el título, y las Eliminatorias al Mundial 2026 vuelven recién en septiembre de 2024. Por tanto, el argentino no regresará a las canchas hasta el año próximo.

Antes de que comience la nueva temporada de la MLS, Inter Miami tendrá partidos preparatorios. El equipo que maneja David Beckham enfrentará un amistoso con la selección de El Salvador el 19 de enero de 2024 y otro con Hong Kong Team (un equipo con los mejores de Hong Kong) el 4 de febrero.

Aunque se habló de un amistoso del Inter Miami y Al Nassr de Cristiano Ronaldo, esa opción se descartó. El club de Messi aclaró que no hay planes para participar en la Riyadh Season Cup, evento que buscaba reunir a los dos estrellas -y rivales deportivos por muchos años- en Arabia Saudita.

Por otro lado, aún no se revelan las fechas definitivas de la MLS 2024, aunque se espera que la nueva temporada comience en febrero del próximo año. Ahí Messi buscará el objetivo que se le escapó en el año de su llegada al Inter Miami y un nuevo trofeo para sumar a su palmarés.

