Medio francés destaca a Caszely por desafiar a Pinochet: "No sobrevivía si no hubiera sido ídolo de un país"

En Francia destacaron la figura de Carlos Caszely como férreo opositor a Augusto Pinochet y la dictadura militar, en medio de las conmemoraciones a nivel mundial por los 50 años del golpe de Estado, ocurrido un día como hoy en Chile, el 11 de septiembre de 1973.

Fue Libération, fundado en París en 1973 por el filósofo Jean-Paul Sartre, quien recordó al Rey del Metro Cuadrado y sus varios desencuentros, directos e indirectos, con el dictador que encabezó la junta militar tras derrocar mediante las armas al Presidente Salvador Allende.

“El delantero chileno, ídolo de todo un pueblo y fiel a sus ideales de izquierda, no dudó en desafiar al dictador en varias ocasiones”, destaca Libération sobre el entonces delantero de Colo Colo y la selección chilena.

Recuerdan además que “a su regreso del partido contra la Unión Soviética, se saltó la recepción de Pinochet, el nuevo inquilino del palacio presidencial, y fue directamente a unirse a su nuevo club español, el Levante”.

“Después de unos meses regresó a Chile para prepararse para el Mundial 74 y descubrir más sobre el régimen autoritario. Su madre lo esperaba en el aeropuerto…”, complementan dando paso al relato de Caszely y la tortura que vivió su madre en manos de los militares.

“La veo triste, distante. Le pregunto qué pasa y no responde. Mi padre está enojado, mi hermana está llorando. En casa, ella me invita al dormitorio. Yo estaba temblando. Se sienta en la cama y me explica que fue arrestada. ¿Tuviste un accidente automovilístico? No, me secuestraron y me torturaron. No podía creerle y le dije: mamá, no puedes jugar con eso. Se abre la blusa y me muestra sus pechos quemados. Nos abrazamos y lloramos como niños”, fueron las palabras de Caszely.

Sin saludo y corbata roja en la cara de Pinochet

Asimismo, relataron una jugada del otrora seleccionado nacional, una especie de gambeta para fastidiar a Pinochet. Caszely se presentó cara a cara con una corbata roja ante el dictador. Antes, el entonces delantero e ídolo nacional pasó de saludar al gobernador de facto.

“Unos días después, antes de volar a Alemania, Pinochet invitó a La Roja a una ceremonia y esta vez Carlos Caszely no escapó. Cuando llega el momento de apretar las manos, cierra los ojos y se niega. Un celoso periodista del diario La Tercera filtró la información sobre este “comunista que se niega a saludar al Jefe de Estado”. Sería despedido durante el día. El tirano no pudo soportar la afrenta. El delantero chileno no habría sobrevivido si no hubiera sido el ídolo de todo un país”, exponen.

Sentencian que “en el 79, los dos se volvieron a encontrar cuando la selección disputaba la Copa América. ‘Mi esposa me recomendó un accesorio rojo por el disfraz que llevaba. En el Palacio de La Moneda, Pinochet me dijo que me iba a cortar la corbata roja. Respondí que tenía otra. Molesto, me preguntó si sabía que podía cortarme todas las corbatas rojas. Entonces dije: las puertas de mi casa están abiertas para todos, puedes cortarlas todas, mi corazón siempre quedará del mismo color’”.

¿Cuántos goles convirtió Carlos Caszely en Colo Colo?

En sus dos etapas en el Cacique (1967-1973 y 1978-1985), Carlos Caszely anotó 208 goles en 373 partidos oficiales con los albos. Es el máximo goleador histórico del club, superando Francisco “Chamaco” Valdés (205 tantos) y Esteban Paredes (198).

¿Cuántos goles convirtió Caszely en la selección chilena?

Carlos Caszely anotó 29 goles en 48 partidos con la Roja. Es el sexto máximo goleador en la historia de la selección chilena.