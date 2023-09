Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del oscuro golpe de Estado que quebró la democracia en Chile. Las fuerzas armadas llevaron hasta la muerte al Presidente Salvador Allende, instaurando una dictadura sangrienta que perduró por 17 años en medio de acciones sistemáticas e institucionales de asesinatos, torturas y desapariciones de compatriotas.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex delantero de Colo Colo y la selección chilena, Leonardo Véliz, recordó lo que fue el golpe desde un prisma albo. Pero no fue lo único. El Pollo también abordó los partidos de la Roja contra la Unión Soviética, días después del inicio de la dictadura en plena Guerra Fría.

Chile debió enfrentar a la URSS por el repechaje al Mundial de Alemania Federal 1974, casi recién instaurada la dictadura de derecha. La Roja viajó a Moscú para empatar sin goles el 26 de septiembre de 1973 y el 21 de noviembre se impuso por walkover en Santiago con el recordado gol de Francisco Valdés sin rivales enfrente.

“Todavía nadie se ocupa de la condición psicológica en la que viajó este plantel de la selección chilena. Fue como una semana después del golpe de Estado”, sostiene Pollo Véliz.

Agregó que “en el toque de queda había como un recreo para que la gente saliera a comprar. La población salía a comprar y nadie sabía nada. Nosotros tuvimos que adaptarnos a los horarios esos para llegar a entrenar. Allí empezó una preocupación enorme. ¿Teníamos una conciencia real de lo que pasaba? No. Después se empezaron a saber lo de los cadáveres por el Mapocho. Que por Gran Avenida pasaban los camiones de FACH con muertos. Ahí empezamos a tener noción de lo que pasaba. Y nosotros teníamos que dejar a nuestras familias solas en las casas. Y nosotros teníamos miedo que nos pasara algo también”.

Chile en la URSS

Ya en Moscú, el Pollo relata que “nunca tuvimos miedo que nos dejaran retenidos en la URSS o que no pudiéramos volver, habría sido irrisorio, si los rusos no son tontos. Ellos nos trataron diplomáticamente. Dijeron que nos habían cerrado el estadio, eso mentira, nunca fue. Fue todo muy protocolar”.

Complementa que “el partido fue durísimo. El Zorro Álamos no tenía mucha información del rival, salvo por Oleh Blojín, que había sido el mejor jugador de Europa. Tenían una defensa con gran físico, fuerza y velocidad. Contuvimos sus ataques y los centros de los costados. Y después había que preparar el otro partido que era en noviembre, en condiciones apremiantes”.

Leonardo Véliz sentencia que “al regreso, en ese tiempo no existían los celulares, sólo los fax. No teníamos cómo informarnos de lo que seguía pasando en Chile. No teníamos idea. Lo que sabíamos era que la embajada de Perú se hacía cargo de todos los trámites diplomáticos con Chile, Perú era nuestro representante. Nos perdimos más de siete días que no podíamos tener noticias de nada de lo que pasaba en Chile. Era angustiante”.

¿Qué selección chilena jugó contra la URSS en Moscú?

La Roja enfrentó a la URSS por el repechaje al Mundial de Alemania 1974. En la ida, el Zorro Álamos alineó con Juan Olivares; Juan Machuca, Elías Figueroa, Alberto Quintano y Antonio Arias; Francisco Valdés, Guillermo Páez y Juan Rodríguez; Sergio Ahumada, Carlos Caszely y Leonardo Véliz. En el segundo ingresó Julio Crisosto.

¿Cómo terminó el partido de Chile y la URSS en Santiago?

El 21 de noviembre de 1973, la URSS debía visitar a Chile tras el golpe de Estado. Es decir, la cabeza del bloque socialista tenía pisar suelo nacional recién instaurada la dictadura de ultraderecha en el apogeo de la Guerra Fría. Los soviéticos finalmente no se presentaron a la vuelta, Francisco Valdés anotó el gol del triunfo sin rivales en contra y el duelo fue declarado para la Roja con triunfo por 2-0 por walkover.