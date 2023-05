"La historia está ahí y no miente": Sevilla se acuerda de Sampaoli previo a la final de Europa League

Jorge Sampaoli puede sumar este miércoles y a la distancia, un nuevo hito a su carrera. El Sevilla choca con la Roma en la gran final de la UEFA Europa League, torneo en el que el casildense tuvo un rol clave.

Luego que el equipo se clasificara por terminar tercero en la Champions League, logró avanzar la ronda eliminatoria y los octavos de final del certamen con el DT en la banca. PSV y Fenerbahce fueron los rivales que le permitieron acercarse una vez más al título del certamen.

Sevilla recuerda a Sampaoli y responde a Mourinho

En la previa de la final de la UEFA Europa League, el Sevilla recordó a Jorge Sampaoli. En conferencia de prensa el técnico José Luis Mendilibar abordó el camino del club a la definición del título, donde tuvo palabras para el casildense.

“Cuando yo llegué, el club ya había pasado eliminatorias, por lo que no es sólo mérito mío”, destacó el DT. “La historia está ahí y no miente, el club ha sido el mejor equipo de la competición en estos 20 años. La gente no se conforma con hacer buenos partidos en liga y salvar la categoría, sino que te dicen que ahí está la Europa League. Hemos jugado bien las eliminatorias contra equipos difíciles. Mañana, con nuestras armas, estoy convencido de que podemos ganar”, agregó.

José Luis Mendilibar recalcó que el Sevilla, pese a la dura temporada en La Liga que le costó el puesto a Jorge Sampaoli, está en la final con autoridad. “Es un partido al que los dos hemos llegado con merecimiento. Seguro que para ambos será complicado, pero no sé que es lo que puede pesar más. Es mi primera final, a diferencia de mi club, del rival y de Mourinho. El presupuesto no cuenta tanto, sino que cuenta el partido, estar centrado y cometer el menor número de errores posible”.

Finalmente el Sevilla le respondió a José Mourinho, quien dijo que el club se siente favorito por su historial. “Él tiene tantas canas como yo. Agradezco sus palabras hacia mí y el club. Estoy con él, la historia no gana y los piropos tampoco. Es el rival más difícil, por eso está en la final”.

“No pienso en salir o no como favorito. No le doy importancia. Imagino que en las apuestas alguno tendrá ventaja, pero eso no se va a traducir en el terreno de juego. Lo que trato es de que mis jugadores estén lo mejor posibles y saquen lo mejor de ellos”, sentenció.