Famoso periodista colombiano furioso con los jugadores de su selección: "Se les notó el freno de mano. ¡Listo! Que se vaya el Mister, pero no solo"

Colombia amaneció golpeada luego de la estrepitosa derrota sufrida ante Ecuador en Quito y los fanáticos cafeteros ya piden la cabeza del entrenador portugués Carlos Queiroz.

Uno que piensa diferente es el periodista de ese país, Carlos Antonio Vélez, que las emprendió contra los jugadores a los que acusó de estar haciéndole la cama al estratega luso que reemplazó a José Peckermán.

"Partido y resultado saca técnico y saca jugadores... Juego anormal, sospechoso y raro. Se les notó el freno de mano. Hay mucho jugador afectado por que se les acabó la joda y la zona de confort. Ese era el riesgo si venía alguien exigente. Listo! Que se vaya el Mister, pero no solo", afirmó sin pelos en la lengua.

Agregando que "estamos llenos de jugadores de equipos pequeños y así se comportan. Sin jerarquía y categoría. ¿Perdiendo por goleada y abrazándose con el rival?Ahora que les traigan a las figuritas, un DT que les permita todo y no trabaje que es lo que les gusta. ¡Servirá para ganar partidos no títulos!".



Según Vélez, lo de Colombia no es nuevo, y afirma con números en mano, que hace mucho no le ganan a un rival de jerarquía.

"Estamos condenados, los que queremos obtener campeonatos, a no ganarle a los grandes, celebrar lugares intermedios y clasificar a punta de victorias ante los eliminados como en las 3 pasadas eliminatorias. 13 partidos sin ganarle a los grandes y solo 4 triunfos de local en 9 juegos", cerró.