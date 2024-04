Ex seleccionado chileno exige que le inventen un nuevo cargo a Manuel Pellegrini en la Roja

Manuel Pellegrini sorprendió a todos, porque por fin le abrió la puerta a la selección chilena, debido a que señaló que le gustaría llegar a la Roja.

Eso sí, el Ingeniero, como siempre, fue muy respetuoso y dijo que su idea es venir cuando se termine el proceso que está llevando Ricardo Gareca, quien de hecho aún no debuta oficialmente.

La frase de Pellegrini despertó el optimismo de la familia del fútbol chileno y el ex seleccionado Osvaldo Hurtado se le abrió el apetito, porque quiere al estratega para un cargo más grande que el de un simple DT.

“A mí me gustaría ver a Manuel no solo dirigiendo a la selección chilena, a mí me gustaría que estuviera a cargo de todo el fútbol chileno, tanto a nivel profesional como a nivel formativo. Él nos puede dar las directrices para trabajar”, dijo el Arica a RedGol.

“Yo creo que no está pensando solo en la selección chilena, creo que más allá, para mí ese es el puesto que debe tener él, no hay otro chileno que tenga esa experiencia”, agregó.

La ilusión del Coke

El Arica Hurtado no fue el único que comentó la chance de Manuel Pellegrini en la Roja, también opinó de ello junto a RedGol Jorge Contreras.

“Soy uno de los tantos que quiere que llegue Manuel a poner a prueba toda su experiencia que ha ganado en tanto tiempo afuera”, analizó.

“Para uno, Manuel es muy importante, y creo que lo único que le estaría faltando a él es dirigir a la Selección, ha estado en las grandes ligas del fútbol mundial”, cerró el Coke.

