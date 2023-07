Ex Wanderers se vuelve loco por la camiseta de Messi: "Si me la quitan rompo el vestuario"

El debut de Lionel Messi en el Inter Miami tiene revolucionada a toda la MLS. Pero también al Cruz Azul, el rival que tendrá la Pulga en su debut en Norteamérica: ambos chocarán por la primera fecha de la Leagues Cup, a disputarse este viernes 21 de julio.

El equipo de Iván Morales, quien difícilmente dirá presente en dicho encuentro, tiene la presencia de Carlos Rodolfo Rotondi. El ex Santiago Wanderers es uno de los dos argentinos en el cuadro mexicano, y de los más emocionados con la chance de quedarse con un recuerdo de Messi.

En diálogo con el medio Son Aviones, el trasandino comentó que “la verdad es que desde que se dio que iba a debutar con nosotros me empezaron a llegar muchos mensajes. Más que nada de mis amigos, allá en mi ciudad de Rio Cuarto”.

Varios de ellos quieren un souvenir del debut de Messi -como su camiseta-, pero eso es algo que Rotondi ya tiene reservado. “Con Augusto Lotti somos los dos argentinos acá y estamos tratando de ir por algún lado para ya tener apalabrado algo. Si no, vamos a salir perdiendo”, avisó.

Para el exwanderino, no hay chance de quedarse con las manos vacías ante la presencia de Messi. “Es que yo creo que si alguien me saca la camiseta rompemos el vestuario, ya está. Directamente, no hay vuelta atrás”, bromeó Rotondi.

Tata Martino, entrenador de Inter Miami, comentó que “Messi llegó muy bien. Quiero conversar con él para ver cómo se siente y después tomar una decisión. Podemos tener alguna expectativa de verlo el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que después no pueda cumplir”.