Santiago Wanderers despide al delantero Carlos Rotondi: Colo Colo y Universidad de Chile expectantes sobre su futuro

Santiago Wanderers despidió a una de sus grandes figuras del Campeonato Nacional, porque el delantero argentino Carlos Rodolfo Rotondi terminó su préstamo y deberá volver a Newell’s Old Boys para definir su futuro este 2021.

“Esta semana terminó el préstamo de nuestro delantero Carlos Rodolfo Rotondi, quien regresa a Newells y hoy se despidió oficialmente de todos sus compañeros, Cuerpo Técnico y trabajadores del club ¡Gracias y mucho éxito Rodo!”, publicó el equipo caturro por Twitter.

En la misma línea, el artillero trasandino utilizó la misma plataforma para despedirse de la hinchada: “Quiero despedirme y agradecer a toda la gente, toda la hinchada Wanderina que me apoyó en un año especial. La verdad es que me llevo todos los mejores recuerdos de una gran institución. Me llevo amigos y gente increíble que conocí en el club y ojalá algún día nos podamos volver a encontrar”.

#WanderersTV: Carlos Rodolfo Rotondi no quería volver a Argentina sin antes agradecer al club y a todos sus hinchas por este especial año ¡Éxito Rodo! pic.twitter.com/pFDN2akRYc — Santiago Wanderers (desde ��) (@swanderers) February 9, 2021

De esta manera, Rotondi deja el club de Valparaíso con 28 encuentros disputados y con siete anotaciones. De hecho, su último partido fue en la victoria ante Colo Colo, donde fue titular, pero salió al minuto 68’ por lesión.

Ahora, Rotondi deberá definir su futuro, porque hace unas semanas atrás la dirigencia de Newell’s aseguró que no volverá a salir a préstamo y el club que lo quiera deberá pagar por su fichaje. El Cacique y Universidad de Chile han mostrado interés. Sin embargo, aún no hay nada oficial.