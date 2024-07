En Argentina descartan a Loyola en Colo Colo: "Sus dueños son los mismos que la U, no quieren potenciarlo"

Argentina apareció como un posible destino de Felipe Loyola, uno de los laterales derechos que Colo Colo tiene en su carpeta de eventuales refuerzos. De hecho, el Cacique hizo una oferta para fichar al futbolista de Huachipato, donde llegó tras haber destacado en Fernández Vial.

Con el Huachi, Loyola fue campeón del fútbol chileno y logró ganarse un espacio en la selección chilena. Tanto con Eduardo Berizzo, que incluso lo hizo jugar en las Eliminatorias 2026, como con Ricardo Gareca, quien lo consideró en la lista provisional de la Roja para la Copa América 2024.

El club argentino interesado en el Pipe es uno que tuvo otro chileno como carrilero derecho: Independiente de Avellaneda, donde ya saben que Mauricio Isla no tiene intenciones de continuar en el club. En el programa De la Cuna al Infierno, un show partidario del Rojo, entrevistaron al gerente deportivo de los Acereros.

Felipe Loyola marca a Carlos Palacios en un partido entre Colo Colo y Huachipato. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Como hincha de Independiente, me gustaría que fuera allá. Como gerente deportivo de Huachipato, me encantaría que se quedara”, aseguró Santiago Rodríguez. El Lechu, como es conocido, trabajó varios años en el Rey de Copas y elogió las cualidades del jugador, a quien definió como “una tromba”. Luego de ese contacto, el periodista Matías Martínez lanzó algo de información.

En Argentina afirman: “Loyola no corre en Colo Colo, los dueños de Huachipato son los mismos que la U”

El periodista Matías Martínez contó detalles de la primera oferta que hizo Independiente de Argentina para fichar a Felipe Loyola, uno de los futbolistas que Colo Colo tiene en carpeta. “Hubo reuniones por Zoom con uno de los tres dueños de Huachipato”, contó el citado reportero.

“Independiente había ofertado 400 mil dólares por el 50 por ciento. Creo que Colo Colo corre muy de atrás, creo que allá no va a ir”, se animó a afirmar Martínez, conductor del espacio. Y también explicó el porqué de esa aseveración que dejó.

Felipe Loyola enfrenta la marca de Marcelo Morales de Universidad de Chile. (Eduardo Fortes/Photosport).

Tiene que ver con un secreto a voces que ronda mucho en Chile. “Porque parte de los dueños son los mismos que la U de Chile. Entonces creo que no van a querer reforzar un rival directo. Por lo tanto me parece que no corre esa opción”, sentenció Matías Martínez.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

