La Copa Libertadores vivió un martes de infarto con sus primeros equipos clasificados a los cuartos de final. Bolívar de Ronnie Fernández y el Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz, además de Fluminense, fueron los que salieron victoriosos de sus llaves de octavos.

Bolívar, que llegó con la ventaja de un 3-1, definió la llave en Brasil: Athletico Paranaense lo venció en el tiempo reglamentario, igualando la llave y forzando la definición a penales, pero fue el cuadro boliviano el que se impuso por 5-4 y dejó en el camino al equipo de Arturo Vidal y Luciano Arriagada.

Inter también definió en Brasil. El Colorado había caído por 2-1 ante River Plate en la ida, pero sacó un triunfo por el mismo resultado en la revancha y mandó a definir desde los 12 pasos. En una intensa tanda de penales, le ganó por 9-6 al equipo de Paulo Díaz y Pablo Solari.

¿Y ahora? Bolívar e Inter se encontrarán en los cuartos de final. Ya con sus suertes definidas, la Academia y el Colorado deberán esperar dos semanas más para volver a encontrarse: disputarán la ida la semana del 23 de agosto y la vuelta en la del 30.

Mientras, Fluminense espera por Flamengo vs Olimpia (se define este jueves) para conocer a su rival en los cuartos. Además, queda conocer a los demás clasificados entre Atlético Nacional vs Racing, Nacional vs Boca, Deportivo Pereira vs Independiente del Valle y Atlético Mineiro vs Palmeiras.