DT de Felipe Loyola habla de la polémica por "carrete" en yate: "No lo comparto, no me gusta"

Alegría ínfima para un camarín en llamas. Eso fue lo que le otorgó Felipe Loyola a Independiente de Avellaneda en el empate ante Godoy Cruz por la Primera División Argentina.

El chileno marcó un golazo de cabeza que significó el triunfo parcial del Rojo. Sin embargo, sobre el final, el cuadro de la Provincia de Mendoza consiguió amargar la tarde y dejar todo en igualdad de condiciones.

Y vaya condiciones las que hay en Avellaneda. Independiente está sufriendo un incendio que empezó como una fogata y que puede terminar en pérdidas estructurales.

Todo a raíz de un carrete. Sí, tal cual, los jugadores del Rojo se fueron a una fiesta en un yate, en un grupo que incluyó a una ex participante de la versión argentina del reality Gran Hermano, Bri Marcos.

Habló el DT de Independiente de Felipe Loyola tras el empate

Julio Vaccari está pasando por un momento de incomodidades. El DT de Independiente ha tenido que tomar decisiones tras la indisciplina de sus jugadores. De eso habló tras el empate en Avellaneda.

“Voy a ser sincero, lo sucedido el sábado lo sabía desde el primer día. Todas las fotos y los videos me llegaron. Los futbolistas en su día libre son absolutamente libres de hacer lo que les plazca, pero no lo comparto, no me gusta”, empezó señalando el técnico del Rojo.

“Con lo que pasó ese día, no hay nada que objetar a los jugadores, pero sí corregirlos. Yo no creo que este sea el camino de su profesión, no les va a traer buenos resultados como profesionales”, agregó.

Finalmente, se refirió a la sanción que se le dio a tres jugadores de Independiente (Felipe Loyola se salvó) por la fiesta. “Soy un técnico que no me gusta castigar o cobrar multas, pero sí explicar. Doy un aviso, dos o tres. Cuando uno cree que la salud o integridad institucional se pone en juego, hay que tomar decisiones. De esa manera lo hemos resuelto en el vestuario y es ahí donde va a quedar la situación”, cerró.