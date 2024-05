¿Dónde ver a Real Madrid vs Real Betis? Horario para ver a Bravo y Pellegrini en La Liga

La Liga de España vivirá su jornada final, donde en la 38° fecha habrá un partidazo que llama la atención. El Real Madrid enfrenta a Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, quienes quieren cerrar su temporada con un triunfo. Conoce dónde ver el encuentro.

Los Merengues ya se consagraron como los campeones del fútbol español, pero en un club de esta envergadura siempre hay que ganar, sobre todo si se trata de la fecha final y en casa ante sus hinchas. El Betis ya aseguró la clasificación a la Conference League, pero visitar el Santiago Bernabéu siempre es una buena oportunidad de hacer historia, sobre todo para Manuel Pellegrini que bien conoce ese estadio.

¿Dónde ver a Real Madrid vs Real Betis?

El partido de La Liga podrá ser visto en televisión por ESPN 2, mientras que en streaming estará disponible en Star+. Conoce el listado de canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 91 (HD)

¿A qué hora es el partido de La Liga?

Real Madrid y Real Betis se enfrentan el sábado 25 de mayo a las 15:00 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Bravo dice adiós

Ya está confirmado que Claudio Bravo no seguirá en Real Betis. Luego de cuatro años en el equipo sevillano, no renovará su contrato y será jugador libre. Todavía no se sabe cuál será su próximo club y la opción del retiro a sus 41 años es totalmente posible. Lo positivo es que será titular ante los Merengues.

Real Madrid tendrá como próximo objetivo la final de la Champions League, donde el 1 de junio se medirá ante Borussia Dortmund. Este duelo ante Real Betis será el último de Toni Kroos en el Benabéu, ya que el volante se retirará del fútbol tras disputar la Eurocopa con Alemania.