Una polémica de aquellas protagoniza Marcelo Bielsa en esta fecha de Eliminatorias. Uruguay enfrenta a Paraguay y Venezuela y por lo mismo llamó a la mejor gente para este doble jornada de septiembre.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la ausencia de Agustín Cannobio. El delantero del Athletico Paranaense fue uno de los que lideró los primeros partidos del Loco y hasta fue a la Copa América. Por lo que se pensaba que se repetiría el plato.

Incluso tampoco aparecía en la lista de sancionados tras los incidentes que protagonizó la selección charrúa en el partido ante Colombia. Por lo que llegaba “limpio” para esta fecha de Eliminatorias.

Entre los sancionados asoman Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo, José María Giménez y Guillermo Varela.

Polémica de Marcelo Bielsa

Pero el primer aviso lo entregó Osvaldo Cannobio, padre del jugador. “Él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”. Luego la bomba estalló en el programa Polideportivo y se reveló que el delantero sufrió de los malos tratos de Bielsa. El periodista Diego Jokas indicó que hasta se le utilizó como pelotero.

“Hubo un maltrato con Agustín Cannobio. Esto empezó a generar molestia en el jugador. Bielsa lo puso a alcanzar pelotas en un entrenamiento en la Copa América”, agregó el comunicador en el estelar de Teledoce.

“Si hay un cortocircuito entre el jugador y el entrenador, es mejor que el jugador no este”, sentenció Gerardo Peluso que también fue invitado al programa y decidió inclinarse por la decisión de Bielsa.