Darwin Núñez revela reunión con Bielsa por Zoom previo al debut ante Chile: "Me corrigió cosas"

Marcelo Bielsa prepara el estreno de Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Celeste debutará ante la selección chilena y el Loco no quiere dejar nada al azar: por eso, se comunica con sus seleccionados a través de Zoom para darles consejos pensando en septiembre.

Darwin Núñez, delantero del Liverpool, reveló qué ha conversado con el rosarino durante estos días. Después de marcar un doblete para la victoria de su equipo ante Newcastle en la Premier League, el atacante reveló un llamado del DT para corregirle “algunas cosas”.

“Algunas cosas que le parecen mejor. Como que, cuando está todo el equipo contrario atrás, que no corra por delante del segundo central: que corra por detrás para que pierda la marca”, ilustró en una conversación con Sport 890.

“Fue una charla muy buena con él. Mucha gente me comentó cómo es, me pareció un tipo bien serio, es una nueva etapa con la selección y ojalá que nos vaya bien”, agregó el delantero, que además reveló que quiere tomarse la 9 de Luis Suárez en el debut clasificatorio.

“Quiero agarrar la 9. Le dije muchas veces a Luis, porque nos sentábamos al lado en el ómnibus, que cuando él no estuviera yo iba a usar la 9 y la iba a tratar de representar lo mejor posible como lo hizo él”, contó. Suárez no fue reservado por Bielsa y no será llamado para enfrentar a Chile.

¿Cuándo juegan Uruguay y Chile?

El debut de Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026 será contra Chile. La Celeste y la Roja jugarán por la primera fecha el próximo viernes 8 de septiembre en Montevideo.

El historial entre Uruguay y la Roja en Eliminatorias

Por Eliminatorias, Uruguay y Chile se han encontrado en 18 ocasiones. El registro favorece a la Celeste con 10 partidos ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos ante la selección chilena.