En el mundo fútbol el debate se ha centrado en los últimos años en descifrar quién ha sido mejor jugador: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El argentino y el portugués lideran las encuestas y son ubicados como los referentes máximos del deporte.

Aunque ahora un campeón del mundo decidió enfrentar el debate y zanjar de una vez por todas el tema. Lo que sumó una nueva polémica a esta conocida disputa. Es que ahora Nahuel Molina, reciente campeón con Argentina en 2022, se inclinó por su compañero en la selección albicelete.

Pero su respuesta tuvo cierta particularidad ya que apuntó a los dichos de CR7 donde se autoproclamó como en el mejor del mundo. “Para ser el mejor no tenés que decirlo vos, tienen que decirlo los demás. Eso es lo que pienso yo”, expresó el lateral del Atlético Madrid.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

“Yo jamás me consideraría el mejor de nada a menos que otro venga y me diga: ‘Esto lo hacés bien’”, complementó en alusión a las entrevistas de Cristiano donde postuló que es mejor que Messi.

Cristiano y Messi compiten por ser el mejor de todos los tiempos

Incluso trató de bajarle el perfil al tema con una particular postura sobre quién es mejor. “No tengo dudas de que Cristiano es un animal competitivo y del fútbol. El mejor de la historia o no lo tienen que decir los demás”, sentenció.

Cabe consignar que en declaraciones anteriores Molina ya ha indicado a Messi como el mejor del mundo y de Argentina. Incluso ha sido clave para pedir que siga el jugador con la selección y llegue hasta el próximo mundial.