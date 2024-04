Un curioso hecho se vivió durante este lunes en las afueras de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, recinto donde el FC Barcelona realiza sus trabajos. Iñigo Martínez, defensor del cuadro blaugrana, reaccionó de la peor manera ante unos supuestos insultos de par de hinchas.

Según registró la cuenta @julenathclub en Twitter, el jugador se bajó de su automóvil cuando se retiraba del recinto. ¿La razón? Pues porque escuchó que fue tratado de “tonto” por los fanáticos culé presentes.

“Escúchame, tú si que eres tonto, esta es la última vez que me llamas tonto. La última vez. ¿Has oido? La última ¿eh? La última que me insultas. Tú y tu amigo lo mismo. La última vez que me insultas”, les gritó el defensor en la cara de los hinchas.

Justo antes de volver a su auto, Martínez volvió a encarar al aficionado. Afortunadamente, todo esto fue sin agresión física. “¿Me has oído o no?”, le decía al chico. “La última eh, la última. No vayas de chulo porque me cago en Dios, ¿eh?”, terminó el futbolista del Barcelona.

Cabe mencionar que Iñigo Martínez recuperó la titularidad este fin de semana ante Las Palmas, ya que Ronald Araujo llegó con molestias tras jugar la fecha FIFA con Uruguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona?

El próximo partido de los catalanes será el miércoles 10 de abril cuando desde las 15:00 (hora de Chile) visiten al PSG por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este encuentro se jugará en el Parc des Princes.

