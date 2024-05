Charles Aránguiz fue uno de los ilustres ausentes en la nómina provisional de la Roja para la Copa América casi en simultáneo que uno de sus representantes le pegó fuerte a Xavi y al Barcelona. La referencia es para el brasileño André Cury, quien intermedió el arribo del Príncipe a la Bundesliga.

De hecho, la llegada de Aránguiz al Bayer Leverkusen estuvo a cargo del citado agente, quien tiene muchos intereses creados en el cuadro culé. De hecho, Cury fue quien llevó acabo la negociación del Barça para quedarse con el pase del atacante brasileño Vitor Roque.

Aunque el ex goleador del Athletico Paranaense ha estado lejísimo de ganarse un lugar principal en la consideración del entrenador. Por eso mismo, el socio de Fernando Felicevich puso el grito en el cielo. “Vitor Roque debe tener más minutos. Nadie entiende por qué no se los dan”, manifestó el controvertido empresario en el programa Tú Dirás.

André Cury tiene mucha influencia en el Barcelona. (Javi Urgeles | Imago).

“No entiendo esta situación. Xavi nunca ha hablado con el jugador. No está bien eso para ninguna de las partes. Hubo muchos partidos en que pudo tener más minutos y protagonismo”, añadió André Cury, quien ha tenido estrecha relación con varios fichajes de brasileños -o provenientes del Brasileirao- en el elenco blaugrana. De hecho, percibía un salario anual por ser delegado del club catalán en Brasil.

Agente de Charles Aránguiz y socio de Felicevich le pega duro a Xavi y el Barcelona

Este agente que llevó a Charles Aránguiz a Alemania tiene entre ceja y ceja a Xavi, además de haberle puesto algo de presión al Barcelona. El cuadro de la ciudad condal pagó 35 millones de euros por los derechos económicos de Vitor Roque. Y podría tener que desembolsar 31 millones más en caso de cumplir algunos objetivos.

“Con 300 minutos Vitor Roque lleva dos goles. Diría que es el Pichichi del equipo si miramos el promedio de minutos jugados”, marcó Cury, quien además se aferró a los juveniles que Xavi Hernández ha utilizado con frecuencia durante esta temporada.

Vitor Roque no ha podido ganarse la confianza de Xavi en el Barcelona. (Imago).

Dos de ellos ni siquiera llegan a los 18 años. “Xavi ha dado minutos a Fermín, Cubarsí y Lamine Yamal. Pero a Vitor Roque no se los ha dado. No me lo explico. Él tiene la ilusión de poder demostrar su nivel. La prensa en Barcelona habla cosas que no son ciertas. Da las cifras malas y esto no ayuda”, expuso Cury.

Y reparó en el progreso de Vinícius Júnior, quien paulatinamente se erigió como una estrella en el Real Madrid, clásico rival culé. “Ha tardado dos temporadas y media para jugar y está ahí. Aquí en Barcelona, en dos meses se crea un lío. La gente quiere matar en vez de ayudar”, sentenció con mucha molestia el empresario.

Así va el Barcelona en la tabla de la Liga de España 2023-2024

Barcelona marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones en La Liga de España, por detrás del Girona y el campeón, Real Madrid.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!